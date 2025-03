Javier Lozano, quien fuera Secretario del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Felipe Calderón, fue duramente criticado por su participación en la velada en el Zócalo CDMX, realizada para visibilizar a personas desaparecidas en México y las familias que los buscan.

La noche del sábado 15 de marzo, el Zócalo de la CDMX se iluminó con la luz de decenas de velas en homenaje a más de 124 mil personas desaparecidas en México, tras la amplia difusión del caso de un rancho atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Jalisco.

Además la protesta en el Zócalo de la CDMX se realizó para exigir al gobierno federal atender el grave problema de desaparición que afecta a todas las personas de México, especialmente los más jóvenes.

La presidenta de México así como activistas rechazaron la presencia de Javier Lozano y otras figuras cercanas al gobierno de Felipe Calderón en la velada por los desaparecidos del sábado 15 de marzo.

Tunden a Javier Lozano por participar en la velada en el Zócalo CDMX por los desaparecidos

Javier Lozano, abogado y ex senador del Senado de México de 62 años de edad, llegó horas antes del inicio de velada en el Zócalo CDMX y, junto al asta de la bandera nacional, pidió justicia y verdad en el caso de Teuchitlán, Jalisco.

“Compartir el dolor que compartimos todos los mexicanos por esta gran tragedia”, dijo el ex funcionario de Felipe Calderón en un video publicado en su cuenta de X.

Los comentarios contra el ex senador del Senado de México no tardaron en aparecer y usuarios reprocharon que Javier Lozano por protestar por los desaparecidos en México, acción no hizo cuando era parte del gobierno de Felipe Calderón.

Entre las críticas que le llovieron a Javier Lozano estuvieron de quienes lo acusaron de ser “carroñero” y oportunista al criticar al actual gobierno, pero al quedarse callado en el sexenio calderonista que encabezó la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”.

Cabe señalar que Javier Lozano fue titular de la Secretaría del Trabajo en el sexenio de Felipe Calderón del 1 de diciembre de 2006 al 14 de diciembre de 2011, fecha en la que se separó del cargo para satisfacer sus aspiraciones políticas.

Claudia Sheinbaum criticó a Javier Lozano por participar en velada en el Zócalo por los desaparecidos

La presidenta de Claudia Sheinbaum criticó a Javier Lozano por haber participado en la velada por los desaparecidos en México en el Zócalo CDMX tras haber sido parte del gobierno de Felipe Calderón.

Al hablar de la supuesta “campaña de la oposición” en redes sociales sobre el caso de Teuchitlán, Jalisco, Claudia Sheinbaum tachó de “hipócritas” a funcionarios del gobierno calderonista, por fingir “estar dolidos” por los desaparecidos en México cuando en realidad, consideró, son parte de una campaña en contra del gobierno federal que ella encabeza.

Cabe señalar que Claudia Sheinbaum no mencionó directamente a Javier Lozano, pero sí a “grupos de la oposición calderonista”.

“Todos estos grupos de la oposición calderonista muchos de ellos, que fueron parte del gabinete de Calderón, que de manera hipócrita ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición cuando en realidad son parte de una campaña en contra del gobierno” Claudia Sheinbaum

En noticiero de Azucena Uresti, criticaron presencia de Javier Lozano en velada por desaparecidos del Zócalo CDMX

Durante el noticiero de Azucena Uresti en Radio Fórmula del lunes 17 de marzo, el activista Alfredo López Casanova, integrante del colectivo ‘Huellas de la Memoria’ reprobó la presencia de Javier Lozano en la protesta en el Zócalo CDMX luego de que familiares de víctimas de desaparición forzada pidieron que no hubiera presencia de políticos.

El activista Alfredo López Casanova reprochó que Javier Lozano haya subido un video en redes sociales aprovechándose del dolor de las víctimas, acto que calificó de “estupidez”.

“Cometió la estupidez de estar en el Zócalo tratando montarse en el dolor de la gente” Alfredo López Casanova. Integrante del colectivo ‘Huellas de la Memoria

Además Alfredo López Casanova acusó que personajes como Javier Lozano y Fernando Belaunzarán han intentado sacar beneficio político del caso de los desaparecidos en México tras el hallazgo del campo de exterminio del CJNG en Teuchitlán, Jalisco.

“Ellos tiene manchadas de sangre las manos. Javier Lozano fue secretario de Trabajo de Calderón, quien inició este infierno. Que no se metan, que no manchen esto y que respeten”, pidió el activista Alfredo López Casanova.

Sin embargo, Alfredo López Casanova aclaró con Azucena Uresti que rechazan la presencia de políticos, incluidos de Morena, en distintas manifestaciones como las del sábado 15 de marzo.