El que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señalara a un culpable por la filtración de los datos personales de los periodistas que van a la conferencia mañanera no le gustó a la politóloga Denise Dresser.

Y es que el pasado 26 de enero 2024 se dio a conocer la filtración de identificaciones de los periodistas que van a las conferencias mañaneras de AMLO, entre ellos estaba los datos personales de Denise Dresser.

Ante esto, AMLO aseguró en su conferencia mañanera de hoy 29 de enero que iba a proteger a los periodistas cuyos datos se vieron filtrados; y aunque confirmó que fue hackeo por parte de oposición, el Gobierno de México aclaró que no.

A Denise Dresser no le gusta señalamiento de AMLO por filtración de datos de periodistas que van a la mañanera

En un mensaje mediante su cuenta de X (antes Twitter) y etiquetando a AMLO, dio su respuesta a los comentarios del presidente respecto a la filtración de datos de periodistas que van a la mañanera, entre los que se encontraban los propios.

“Como tantas otras veces”, resalta Denise Dresser, AMLO “sugirió que era víctima de un complot en su contra” además de que, parafraseando al presidente, el presunto hackeo fue de sus adversarios para dejarlo como un autoritario .

Igualmente, en este punto, preguntó que si AMLO reconoce que no se ha hecho una investigación a fondo, cómo es que ya señala culpables como lo hizo en la mañanera de hoy.

Al respecto, Denise Dresser menciona que el tema es grave, por lo que no debe ser trivializado, ya que pone en riesgo a los periodistas que radican en estados con alta presencia del crimen organizado.

Por otra parte, como recordatorio para los periodistas que acuden o acudirán a la mañanera de ahora en adelante, lo harán con el conocimiento de que sus datos pueden ser expuestos “ y usados como factor de presión gubernamental” .

Denise Dresser también resaltó que aunque haya sido un hackeo (hecho que se declaró que no ocurrió), no absuelve al Gobierno de México de que no protegió los datos personales de los periodistas.

Y señaló que ha habido múltiples casos de “hackeo” por mala seguridad , de lo cual, Denise Dresser responsabilizó a la austeridad republicana.

Como se los adelantaba, el presidente dijo jocosamente a los periodistas:



"Robaron sus datos, lo bueno es que ustedes son gente buena y no tienen de qué preocuparse". pic.twitter.com/X0EZw4tgse — vampipe ⍨ (@vampipe) January 29, 2024

“Prefiero beber té con cloro”: Respuesta de Denise Dresser a propuesta de protección para periodistas de AMLO

Denise Dresser destacó al final de su mensaje las instrucciones que dio AMLO a la Secretaría de Gobernación para que apoye a los periodistas perjudicados y cuyos datos personales fueron filtrados, ayuda que rechazó.

Enfatizó en su respuesta, sin hablar por los demás tal como escribió, que conociendo la hostilidad y agresión del gobierno para con los periodistas , Denise Dresser prefiere “beber té con cloro” que aceptar su “apoyo”, entrecomilló.

Aunque Denise Dresser también propuso al resto de los afectados que procedan por la vía legal al respecto de la filtración de sus datos personales y aseguren la defensa de sus derechos.

Y ante la afirmación de AMLO de que cuida a todos los ciudadanos y periodistas, Denise Dresser le recordó que México es uno de los países más peligrosos para sondear al poder.

Van respuestas al presidente @lopezobrador_ quien evadió/cantinfleó/cambió de tema y se victimizó cuando fue cuestionado sobre la filtración de los datos personales de 319 periodistas. Como tantas otras veces, sugirió que era víctima de un complot en su contra, y que el hackeo… — Denise Dresser (@DeniseDresserG) January 29, 2024

¿Qué dijo el Gobierno de México sobre filtración de datos de periodistas? Niegan hackeo

Respecto a la filtración de los datos de periodistas, el Gobierno de México afirmó que no se trato de un hackeo, sin embargo, confirmaron los datos de periodistas fueron obtenidos desde el 22 de enero.

A su vez, mencionaron que no fueron 319 o 309 los periodistas cuyos datos fueron filtrados y que estuvieron disponibles de manera gratuita en un foro clandestino que presuntamente la Guardia Nacional ya cerró.

Respecto a la ayuda que comentó AMLO y que Denise Dresser rechazó, el Gobierno de México señaló que mediante el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas , darán apoyo a quienes lo soliciten.