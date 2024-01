Gobierno de México informó este lunes 29 de enero que presentará una denuncia penal por la filtración de datos de periodistas y procederá a garantizar protección a todos los afectados.

De acuerdo con Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, será el día de mañana cuando se presente la acusación formal en contra de quien o quienes resulten responsables por el robo de información.

Esto tuvo lugar durante la conferencia de prensa que otorgaron este día autoridades del Gobierno de México, en donde también se detalló que el hackeo del sistema pudo ocurrir desde España.

Luisa María Alcalde detalló que este 30 de enero el Gobierno de México presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República ( FGR ) por filtración de información personal de periodistas que acuden a cubrir la conferencia de prensa mañanera.

La secretaria de Gobernación señaló que el objetivo es que se haga una investigación a fondo para esclarecer los hechos, y tener conocimiento de cómo se filtró la información.

Las autoridades colocarán los pormenores de la información hackeada en la denuncia, para recalcar cuál es el uso que se debe dar a esta . Ello con el objetivo de recalcar que un uso distinto a este amerita la comisión de un delito.

En tanto, Jesús Ramírez Cuevas subrayó que “llegarán a las ultimas consecuencias” por este caso, además de que se comprometió a proceder de manera legal si se llegase a demostrar que hubo algún funcionario involucrado.

El vocero de la presidencia indicó que hasta el momento se tiene indicios de que un ex trabajador pudiera ser el responsable del hackeo, o que alguien utilizó su cuenta de ingreso al sistema para poder vaciar los datos personales.

Debido a este situación Jesús Ramírez Cuevas indicó que “no habrá impunidad” por estas violaciones a la seguridad, además de que sin importar quien sea el responsable, “ no se protegerá a nadie ”.

“Estamos comprometidos con llegar hasta las últimas consecuencias de estos hechos. Si hay responsabilidad oficial tendría que procederse en consecuencia, si un funcionario está involucrado también. De acuerdo con la información hasta ahora, hay indicios de una vulneración externa.... El compromiso personal como coordinador de Comunicación Social es llegar hasta las últimas consecuencias, no se va a proteger a nadie, no se está protegiendo a nadie. Yo mismo soy parte de la investigación, soy un funcionario del área correspondiente. Tengan la garantía de que no habrá impunidad en cuanto se determinen las responsabilidades”.

Jesús Ramírez Cuevas