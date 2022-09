En más de 20 ciudades de México, miles de mujeres marcharon este 28 de septiembre (28S) por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en los 23 estados que faltan; en la CDMX, la marea verde mostró su fuerza sin ningún tipo de altercado, todo ocurrió de manera pacífica.

Este 28 de septiembre de 2022 se conmemoró el Día de Acción Global por el Aborto Legal y en México, miles de mujeres y personas con capacidad de gestar marcharon por su derecho a decidir.

En la Ciudad de México (CDMX) la marcha por el aborto legal partió de diferentes puntos: el Monumento a la Revolución y la Glorieta de las Mujeres que Luchan, para llegar al Zócalo capitalino.

¿Cuáles son las principales exigencias de este 28 de septiembre?, ¿quiénes marcharon?, ¿por qué el aborto debe ser legal y seguro?

La marea verde, como se le conoce al movimiento feminista que busca la despenalización y legalización del aborto en México, salió a marchar este 28 de septiembre de 2022 para que el derecho a decidir sea reconocido en las 23 entidades que faltan.

Y es que sólo en 9 estados, sus congresos locales han aprobado reformas para que el aborto, antes de las 12 semanas de gestación, ya no sea un delito. En los otros 23 se sigue criminalizando a quienes deciden interrumpir su embarazo.

Además, exigen que a nivel federal, las cámaras de Diputados y Senadores discutan y aprueben reformas en materia de salud para que los servicios federales, como el IMSS, garanticen el acceso al aborto de forma segura y gratuita.

Las organizaciones y colectivas señalaron que a pesar de que 9 estados ya legalizaron el aborto, en la práctica, la situación no es mejor porque faltan recursos en los servicios de salud y las personas que deciden abortar siguen enfrentándose a estigmas.

“En los estados donde ha sido despenalizado, en los servicio de salud siguen tratando con estigma y discriminación a quienes acuden por eso es necesario que el aborto sea considerado un problema salud pública y justicia social”, señalaron.

Al tomar al aborto como un problema de salud pública, es entonces el Estado el que debe asumir la responsabilidad de garantizar este derecho, con procedimientos adecuados y seguros, así como servicios de salud sexual y reproductiva.

La marcha en la CDMX ocurrió de manera pacífica, a pesar del inmenso operativo orquestado por el gobierno de Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

Al inicio de este 28 de septiembre, Omar García Harfuch, titular de la SSC-CDMX, informó que serían 700 policías las encargadas de vigilar la marcha por el aborto legal, sin embargo, la cifra de elementos superó por mucho a los contingentes feministas.

Desde su llegada al Monumento a la Revolución, mujeres fueron reprimidas por policías de la CDMX, quienes en varias ocasiones las persiguieron para quitarles sus pertenencias, bajo la sospecha de que portaban objetos como herramientas o aerosoles.

El resto de la manifestación ocurrió de manera pacífica, con algunas pintas al paso de los contingentes y destrozos de estaciones del metrobús pero sin que se elevara el nivel de la protesta con policías.

Incluso, al llegar al Zócalo, los contingentes comenzaron a compartir testimonios y leyeron el pronunciamiento general de la marcha 28S, mientras un grupo de manifestantes pintaron las vallas de Palacio Nacional con consignas y aventaron toda clase de objetos al otro lado de la muralla.

Asistieron contingentes de organizaciones civiles, colectivas de estudiantes de la UNAM y el IPN, como la Facultas de Derecho, la de Veterinaria y la de Ciencias, así como mujeres pertenecientes a asociaciones sindicales.

Sobre todo, participaron mujeres de todas las edades, con hijos, jóvenes, adultas mayores y embarazadas, como Valeria Fragoso , quien con 6 meses explicó la importancia que, para ella, tiene el derecho a decidir:

“Ahora entiendo lo necesario que es legalizar el aborto, dar educación sexual desde siempre y métodos anticonceptivos porque ejercer la maternidad es una responsabilidad que si una mujer no quiere pasar no debería. Debe ser una decisión consciente porque es para toda la vida y si las mujeres no quieren asumirlo, no tienen porqué. Me parece tan violento que nos obliguen a hacerlo, la razón no importa, no tenemos porque tener un hijo si no queremos”.

Valeria