México.- El grupo de mujeres conocido como Las Patronas, Norma, Leo, Karla, Julia, Rosa, Toña y otras mujeres han dedicado los últimos años de su vida a ayudar a los migrantes.

Norma Romero Vázquez, representante de Las Patronas, reconoció que concursan por el premio, tras ser propuestas por una joven, por lo que actualmente se llevan a cabo la votaciones en una página de Internet, tras ser lanzada la convocatoria, por la hija del Rey Felipe.

Ellas viven en la comunidad de La Patrona en Veracruz. Ahí pasa el tren conocido como ?La Bestia?, muchas veces con varios migrantes en su lomo agarrando camino hacia Estados Unidos.

Este grupo de mujeres, se levantan cada mañana a preparar arroz y frijoles, cortan pan y llenan botellas de agua; todo se mete en una bolsa para después salir a las vías a entregarlo a los migrantes que van sobre el tren.

La labor que realizan ha sido reconocido internacionalmente, en 2013 recibieron el Premio Nacional de Derechos Humanos y ahora están nominadas para el Premio Princesa de Asturias 2015.

Se desconoce en qué fecha se dará a conocer quiénes serán los ganadores, pero con la sola participación explicó: ?agradezco la propuesta, es un concurso internacional?.

?Esto que hacemos es por obra y gracia de Dios, ser propuestas también, no creo que lo merecemos, pero de corazón hacemos cada día la labor de preparar alimento y hacerlo llegar a los migrantes que pasan por este lugar, lo hacemos por amor a Dios porque de otra manera no funciona?, dijo Norma.

La labor de este grupo ha sido observada y vivida incluso por algunos estudiantes internacionales de países como España, Finlandia, entre otros más que se albergan algunos días, debido a que acuden a conocer sus actividades.

Acá el trailer de un video documental sobre su labor.