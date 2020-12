La médico internista Alejandra Chávez ha denunciado los malos tratos que recibe el personal médico y la carencia de equipo.

Alejandra Chávez Rubio, médica internista de primera línea para la atención de pacientes Covid-19 en el Hospital General Regional No.17 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Cancún, Quintana Roo, denunció que fue víctima de agresiones físicas, tras denunciar malos tratos del personal médico.

La médica internista, Alejandra Chávez, denunció que en el Hospital General Regional No.17 del IMSS hay irregularidades en la contratación del personal y en los pagos. Además, acusó al director del hospital, Moisés Toledo Pensamiento, de asignar personal médico que usurpa funciones.

Tras revelar acciones irregulares del director Toledo Pensamiento, la médica Alejandra Chávez denunció que fue agredida físicamente por la doctora Alma Delia Santiago Santos, a quien acusa de usurpar funciones como jefa de Medicina Interna en dicho hospital. Además, amenazaron a sus compañeros para que no declararan lo sucedido.

“Es increíble cómo han conspirado no sólo en mi contra sino también en contra de los médicos del turno vespertino y han tratado de atemorizar a mis compañeros advirtiéndoles que no declaren lo sucedido, cuando esto ocurrió a las 3:00 pm en pleno pasillo de medicina interna" Alejandra Chávez

De acuerdo con la médica internista, el primero de diciembre tuvo una riña con la doctora Alma Delia Santiago, como consecuencia recibió agresiones físicas que le causaron un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo y desde ese día utiliza una bota ortopédica.

Sin embargo, después de la agresión el Sindicato le dijo que fuera a urgencias antes de ir a denunciar en la Fiscalía, y actualmente no le quieren dar incapacidad por lo sucedido. “Ya tengo valoraciones de tres médicos [...] esta lesión no es antigua como ellos quieren hacer creer. Han intimidado a compañeros de trabajo y becarios para que no declaren lo sucedido”, denuncia.

“Acudo por este medio a solicitar apoyo del sindicato a nivel nacional, para pedir apoyo a Zoé Robledo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, puesto que, con esto, no se puede, una situación poco ortodoxa sigue sucediendo en Cancún, me han pagado lo que han querido y cuando han querido; cabe mencionar que yo no he dejado de laborar, sábados, domingo y días festivos”, Alejandra Chávez