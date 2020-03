Suman 57 casos confirmados de Covid-19 en Nuevo León

En 24 horas cinco personas más resultaron infectadas de coronavirus, dio a conocer el secretario de Salud del estado

Monterrey.- Cinco casos más de personas infectadas con coronavirus Covid-19, se presentaron de ayer a hoy en Nuevo León, y en total se tienen ya 57 casos positivos, por lo cual el Gobierno del Estado está trabajando para aumentar las pruebas de detección.

El número de positivos de Covid-19 pasó de 52 a 57 informó el secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos, quién aseveró que la totalidad siguen siendo importados y por contacto, y no se presenta ninguno por transmisión comunitaria.

“Los países que se confiaron, se les salió de las manos el control de esta enfermedad y nosotros no queremos repetir ello, por eso estamos trabajando a marchas forzadas para garantizar que en Nuevo León este problema sanitario se controle” Manuel de la O Cavazos

Del total de 396 casos, 57 son positivos, 279 negativos, existen 60 sospechosos, y ningún deceso en la entidad, a comparación de otros estados en donde ya se han registrado personas fallecidas por complicaciones generadas por el virus y alguna enfermedad crónica.

De la O Cavazos explicó que por municipios, San Pedro se mantiene al frente con 33 casos, seguido de Monterrey con 16 casos, Guadalupe con 3 casos, Santa Catarina con 2 casos, Apodaca con 2 casos, y San Nicolás de los Garza con 1 caso.

Mientras que por país de procedencia, Estados Unidos lidera con 24, España con 17, Inglaterra y Francia con 2, Alemania, Italia, y Holanda con 1.

De los 5 casos nuevos, el primero de ellos se trata de una mujer del municipio conurbado de Guadalupe, Nuevo León, de 26 años de edad, que se contagió por contacto.

“Sobre las pruebas en las “Unidades Covid-19”, mañana presentará el programa de a quiénes les realizarían las pruebas de manera gratuita así me lo comentó el Gobernador” Manuel de la O Cavazos

El segundo es un hombre de 64 años, de Monterrey, que viajó a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

Los otros tres son hombres de San Pedro de 41, 30 y 26 años, respectivamente. El mayor de ellos con un viaje reciente a Dakota, Estados Unidos, y los dos restantes con viajes a España.

En tanto que por contacto la cifra subió a 9, siendo trabajadores directos y familiares de casos importados los afectados.

Agregó que Nuevo León será el estado con más casos en el país por ello informó que la entidad cuenta con 15 mil pruebas confirmatorias y los laboratorios privados 30 mil pruebas de detección rápida.

Dijo que además se tendrán 28 laboratorios etiquetados como “Unidades Covid-19”, en dónde se podrán hacer pruebas gratis a quien lo requiera y cumpla con los requisitos mínimos, para evitar que se haga mal uso de ellas.

En Nuevo León, al momento continúan las medidas preventivas de la Fase 2 , con lo cual volvió a exhortar a la ciudadanía no salir de sus hogares e informarse de cómo va desarrollándose el problema en la Entidad.

Difieren alcaldes en fondo para combatir el coronavirus

Al sostener una reunión a puerta cerrada con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, alcaldes del área metropolitana de la capital de Nuevo León mostraron posturas diferentes en torno a la propuesta de redireccionar fondos como el de Desarrollo Municipal para combatir y prevenir el Covid-19 en Nuevo León, además de apoyar a la economía familiar por esta pandemia, incluso alguno de ellos mostraron su negativa de participar.

César Garza Villarreal. Rechazó redistribuir los fondos ya asignados. Cortesía

César Garza Villarreal, Alcalde de Apodaca, consideró que redistribuir los fondos de Desarrollo Municipal y el de Seguridad no son un una ayuda importante y adelantó que en su Ayuntamiento no lo van a hacer, porque no cuenta con las condiciones necesarias para ello.

“Esa no es una ayuda importante (redestinar los fondos de Desarrollo Municipal y de Seguridad para el Covid-19), en el caso de Apodaca no lo vamos a hacer, no vamos a reducir los fondos de Seguridad ni los fondos de Obra Pública que ya estaban contratados, aquí lo que necesitamos es generar recursos emergentes, hay que buscar economía si hay que buscar ampliar la maniobrabilidad de los municipios” César Garza Villarreal

Garza Villarreal propuso pedir a instituciones financieras les prorroguen los adeudos que tienen con ellos por un lapso de tres meses y a partir de ahí, hacer los redireccionamientos correspondientes para apoyar a la economía de las familias, incluso que sea el propio Estado y Federación únicamente quienes modifiquen sus presupuestos.

“Una forma de hacerlo insisto, es logrando el acuerdo de las instituciones financieras para que las amortizaciones mensuales de financiamientos municipales y estatales se prorroguen por un período mínimo de 3 meses y ese dinero se redireccione” César Garza Villarreal

Por su parte Cristina Díaz, alcaldesa de Guadalupe, vio de manera positiva que el Estado emita el acuerdo en los siguientes días al Congreso Local para que se otorgue, al menos el Fondo de Desarrollo Municipal, y adelantó que están trabajando para ver cuánto es lo que pudieran aportar.

Cristina Díaz, +vio de manera positiva que el Estado emita el acuerdo en los siguientes días. Cortesía

“Lo importante es el decreto que va a enviar el gobierno del estado al Congreso Local donde permite flexibilizar el fondo municipal de desarrollo hasta un 50% para poderlo utilizar necesidades básicas que tenemos, nos preocupó muchísimo toda aquella población que, por la circunstancia laboral, está suspendida y sin duda ellos están preocupados por lo más básico: los alimentos” Cristina Díaz Salazar

Por su parte, Clara Luz Flores Carrales, alcaldesa de Escobedo, aprobó el plan propuesto por el Estado y dijo que en su caso pudiera destinar hasta un 50 por ciento del recurso que les fue asignado para este 2020, ya que considera que Salud es lo más importante en estos momentos.

Clara Luz Flores Carrales aprobó el plan propuesto por el estado. Cortesía

“Lo que nos dijeron que van a solicitar es que se redireccione o se amplíen las reglas de operación de los recursos del Desarrollo Municipal... Definitivamente creemos que es muy importante, yo estoy investigando con el Tesorero si vamos a utilizar el 50 por ciento o menos porque, insisto, como municipio debemos generar este incentivo de que debe haber obras y no quedarse sin trabajo” Clara Luz Flores Carrales

Los tres alcaldes Metropolitanos dieron a conocer que el Gobierno del Estado pedirá al Gobierno Federal les suspenda los pagos por un lapso de tres meses que tienen con Banobras a fin de que estos recursos también vayan destinados al apoyo del combate y prevención del coronavirus en la Entidad.