Edomex: Protestan por feminicidio de Renata en Ixtapaluca

México.- El pasado 30 de noviembre, Renata, adolescente de 13 años de edad , fue hallada asesinada al interior de su casa ubicada en la Colonia Chocolines del municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

De acuerdo con medios locales, fueron sus familiares quienes encontraron a Renata y ahora la investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Feminicidios de la dependencia del Edomex; reportes extraoficiales señalan que la adolescente fue estrangulada por la expareja de su madre, pero dicha versión no ha sido confirmada.

A través de redes sociales, familiares y amigos de Renata externaron su exigencia de justicia por el feminicidio y sanción para el responsable. También compartieron fotos de la despedida a la adolescente que fue velada en su casa y luego, trasladada a un panteón con las personas vestidas de blanco, flores y globos.

"Eras una niña preciosa en todos los sentidos. Y tantas muestras de amor y cariño que has tenido lo respaldan, has dejado un vacío enorme y no solo en la familia, también en amigos y podría decir que hasta en la colonia y más, este sabor de boca tan amargo creo que lo tenemos muchos, igual que estas ganas de llorar, de gritar, de hacerte justicia". Familiares de Renata

Otros testimonios sobre lo ocurrido refieren que el 29 de noviembre Renata se encontraba sola en su casa pues su mamá había salido a trabajar, y alguien habría entrado al domicilio. Más tarde, la madre de la adolescente habría sido quien halló a su hija con signos de golpes y ahorcamiento .

💜#JusticiaParaRenata 💜

Ingresaron a su casa , la violaron y la asesinaron , solo tenía 13 años. 🥺🤬😡 Recuerda llevar tu cubrebocas y no quitartelo😷, una veladora, ropa blanca, algún distintivo morado y guardar sana distancia . 🤍💜🤍💜🤍💜#NiUnaMenos#VidaSinViolencia pic.twitter.com/i2mi3iO1V6 — Rut.Corona (@RutCorona) — Rut.Corona (@RutCorona) December 3, 2020

El principal sospechoso es el novio de la madre quien esta prófugo.



La violó y luego la mató. #JusticiaParaRenata pic.twitter.com/pWXqjxjtkW — Mina Moreno (@MINAMORENOlex) — Mina Moreno (@MINAMORENOlex) December 2, 2020

Además, este 3 de diciembre, la familia de Renata realizó una protesta desde la lechería de Chocolines hasta el H. Ayuntamiento de Ixtapaluca, con el objetivo de exigir justicia y una pronta resolución para el feminicidio. En la marcha también participaron colectivas feministas que han apoyado a la familia con la difusión del caso.

En redes sociales, circulan videos de cómo se divertía Renata bailando. Se le observa junto a más jóvenes ensayando una coreografía y familiares aseguran que la adolescente se dedicaba a estudiar y bailar .

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en el Estado de México suman 119 carpetas de investigación iniciadas por el delito de feminicidio y 222 casos de homicidio doloso contra mujeres.