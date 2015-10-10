México - El Colegio de México es una de las instituciones educativas de mayor prestigio en el mundo académico, sus investigaciones en ciencias sociales, además de su planta docente, conformada por expertos en temas sociales, la acreditan como un centro de calidad que promueve el entendimiento y la tranformación de la realidad.

El Colmex cumple este 2015, 75 años y ha publicado este video en homenaje a su historia durante este tiempo, el video que hace un recuento de sus principlaes logros, méritos y además muestra las personalidades de la vida política nacional que han asistido a sus aulas.