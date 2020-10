El profesor denigró al alumno tras decirle que no tenía caso que tomara clase si no contaba con todos los elementos

Un nuevo caso de discriminación por parte de un profesor se ha hecho viral en Twitter. Esta vez se trata del maestro Jorge Saltijeral Oaxaca , quien los internautas afirman, labora en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, institución educativa de la UNAM.

El profesor denigró a un alumno por no contar con una cámara para tomar su clase, respondiendo con un "los pobres ya se quedaron", al argumento del estudiante que le explicaba que no le era posible poner su video porque la cámara estaba completamente rota.

Pero además, el docente también le dijo que no tenía sentido que tomara clase si no contaba con todos los elementos, lo que hizo que el alumno se defendiera haciéndole notar que lo que decía era muy poco considerado tomando en cuenta que muchos compañeros no tienen acceso a sus cámaras .

"Muchas familias no pueden costearse una webcam", dice el estudiante. "Ese rollo sale sobrando. Los pobres ya se quedaron", responde el profesor. Y ese fue el comentario clasista que hizo explotar a usuarios de redes sociales que resaltan su "inmadurez" y "falta de empatía" con los alumnos.

"Muchas personas tienen computadoras que vienen sin cámara y/o celulares viejos. El alumno está en clase y cumpliendo. ¿Qué parte de que México es un país con gente en extrema pobreza y más en estos momentos donde el empleo cayó, no entienden?", escribió un internauta.

De acuerdo con otros usuarios, el profesor también imparte clases en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, donde presuntamente ha estado involucrado en incidentes similares, pero antes no había sido exhibido. Hasta el momento se desconoce el posicionamiento de la UNAM sobre el caso.