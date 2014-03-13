Ciudad de México.- El Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, participó en el Seminario “Violencia en México”, organizado por el Colegio de México, en donde expuso ante catedráticos, estudiantes y expertos en la materia, resultados y avances en materia de seguridad y la aplicación del operativo Escudo Centro.

Entre los resultados de Escudo Centro, explicó, se logró la reducción de delitos como el robo de vehículos, asaltos en transporte público, homicidios, secuestros, detención de delincuentes, decomiso de armas prohibidas, entre otras acciones.

Al central el tema de esta problemática en la Ciudad de México, señaló que “tenemos en este momento la Ley contra la Delincuencia Organizada que tiene instrumentos propios en la materia, en donde se busca adecuarla para hacerla más garantista”.

Precisó que insistentemente se cuestiona si está presente la delincuencia organizada en la Ciudad de México, y se remite a la definición literal: “de acuerdo a la descripción legal de la delincuencia organizada tendríamos que decir que no, ¿por qué? porque no están presentes los cárteles, nosotros no tenemos esa notificación por parte de las autoridades federales, porque entonces éstas tendrían que estar combatiendo a los cárteles acá”.

“Pero si vemos este tema de la delincuencia organizada con el enfoque de la ley local, entonces tendríamos que decir que ‘sí, porque estamos combatiendo a la trata de personas que es delincuencia organizada, sí porque estamos combatiendo las bandas que se dedican a los robos de vehículos con las características propias de la delincuencia organizada’.

Y pareciera entonces que el debate se centra en una problemática que sí es muy de la ciudad. Y se cuestionan, “no, lo que queremos saber es si aquí hay grandes cárteles de la droga’, porque decimos delincuencia organizada pero realmente en lo que estamos pensando es en el cártel de la droga, no los otros temas que pudieran ser hasta piratería, sino es el tema de la droga.

Y concluyó “no tenemos grandes cárteles asentados aquí por una razón muy sencilla, porque se dificulta la operatividad, desde esta época que estamos mencionando, la Reforma.

Acompañaron a Mancera Espinosa en la mesa de análisis los académicos Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo.