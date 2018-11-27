México.- El Colegio de México y Agua Capital firmaron un convenio de colaboración para establecer las bases para la organización y desarrollo de proyectos y actividades conjuntas de investigación académica, capacitación y difusión del conocimiento en materia de seguridad hídrica e infraestructura verde en el Valle de México.

La doctora Silvia Giorguli, presidenta del Colegio de México y Juan Pablo del Valle, presidente del Consejo Directivo de Agua Capital, destacaron la importancia de la alianza que fomenta la investigación y difusión de información en temas hídricos para beneficio de los habitantes del Valle de México.

Entre las acciones derivadas del convenio está el desarrollo de proyectos de investigación, organización de foros y seminarios, difusión de información, asistencia técnica y capacitación de recursos humanos.

Esto se desarrollará con un enfoque en políticas públicas, marco jurídico e institucional, gobernanza, participación social, planeación urbana, prevención y gestión de riesgo.