Citlali fue raptada de su casa en Coyoacán pero autoridades de CDMX no la buscan, acusa familia

Citlali Betancourt Campos fue sacada de su casa a la fuerza el 15 de octubre de 2018.



México.- Citlali Betancourt Campos, de 16 años de edad, fue reportada como desaparecida el 15 de octubre de 2018, cuando personas con una arma entraron a su casa en Santo Domingo, Coyoacán y, frente a su mamá y hermanas, se la llevaron a la fuerza , la subieron en un taxi y desde entonces su familia no tienen noticias sobre su paradero.

A casi un año y medio de lo sucedido, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) no tiene avances en las investigaciones para hallar a Citlali, a pesar de que la familia señala a un exnovio como responsable de su desaparición y privación de la libertad, y para sustentar sus dichos, han aportado pruebas así como amenazas que reciben, pero esta línea no se ha investigado.

“El exnovio que se llama Arturo se la llevó con una arma en la mano, ha pasado un año y 5 meses sin saber nada de mi hija, y nosotras seguimos recibiendo amenazas. Me dicen que a Citlali la están prostituyendo en Ecatepec y la última vez, la familia de este sujeto dijo que mi hija ya estaba muerta”. Paola Campos, mamá de Citlali

En entrevista con SDPnoticias, Paola Betancourt , mamá de Citlali, relató las omisiones, negligencias, revictimización y violencias que tienen que enfrentar por parte de la autoridades de la capital; además de vivir con la desaparición de una hija que apenas había iniciado el bachillerato y tienen un proyecto de vida inconcluso.

“¿Por qué no hacen nada?”

La madre de la adolescente se sigue preguntando por qué las autoridades no hacen nada, qué los detiene para investigar al exnovio Arturo y su familia y dónde está su hija. También se dice desesperada por las omisiones institucionales que iniciaron desde que acudió a denunciar el rapto de Citlali.

Citlali. Especial

Primero en el Ministerio Público de Coyoacán y más tarde en la Fiscalía Anti Secuestro (FAS), abrieron carpetas de investigación por privación ilegal de la libertad pero sin avanzar en las diligencias a pesar de los testimonios que relatan cómo fue desaparecida la joven. Meses más tarde el caso fue enviado a la sede principal de la FGJ-CDMX cerca de Metro Balderas, donde los avances no han sido concretos y cada que Paola llega, un asesor nuevo sin conocimiento de la carpeta, la atiende.

“No tengo abogado y los asesores de la Fiscalía cambian cada vez que voy, según leen la carpeta pero no me dan nada concreto sobre mi hija. Me acaban de decir que van a investigar si Citlali está estudiante pero cómo pueden pensar eso, si yo tengo todos sus papeles. A mi hija la tienen secuestrada pero no sé si está bien, si está viva”. Paola Campos, mamá de Citlali

Las pruebas asentadas en la carpeta de investigación, los dichos de quienes fueron testigos de lo sucedido el 15 de octubre de 2018 y las amenazas que recibe la mamá y hermana de Citlali Betancourt Campos, han sido aportadas por la misma familia pues personal de la Fiscalía capitalina, no ha avanzado para encontrar a la adolescente ni sancionar a los responsables.

Citlali Betancourt Campos FGJ CDMX

Violencia previa contra Citlali y agresiones contra su familia

Luego de que Citlali fue reportada como desaparecida, parientes y amigos contaron a su mamá que la joven mujer había sido víctima de violencia previa ejercida por Arturo, quien actualmente supera los 23 años de edad. En una ocasión, una tía observó que este hombre le propinó un rodillazo porque ella “no quiso tomarle la mano”.

En una ocasión, Citlali también contó que Arturo rompió una alcancía en su misma cabeza y responsabilizó de las heridas a la joven; le dijo “si me para algo es por tu culpa”, lo que ha sido clasificado como violencia psicológica y parte de un círculo de violencia dentro de relaciones sentimentales.

Respecto a las agresiones que ha recibido la mamá y las hermanas, Paola Campos aseguró que tanto Arturo como su familia, son personas “problemáticas” y conocidas entre la misma comunidad de Santo Domingo . En repetidas ocasiones, parientes del hombre le han dicho a ella, que su hija se fue “por su propia voluntad y que no la busque”.

Citlali. Especial

La familia de Citlali es de bajos recursos y por ello también temen que en cualquier momento las amenazas en su contra se hagan realidad, pues ninguna dependencia capitalina las protege. Otro obstáculo es que no hay muchas personas que testifiquen contra Arturo, pues “por miedo a la familia” no quieren revelar lo que saben.

Trabajo social y luego abogada

Citlali Betancourt Campos cumplió 16 años el 19 de agosto de 2019; lo hizo lejos de su mamá y sus hermanas, Diani de 20 años de edad y Yomaira de 8 años. Meses antes de ser desaparecida, había ingresado a Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) 5 y tenía el proyecto de salir especializada en Trabajo Social; luego terminar una licenciatura en Derecho.

“Fui a la marcha del 8 de marzo para gritar por justicia para mi hija, la quiero de regreso y quiero que se enteren de las injusticia de las autoridades, de las omisiones del Ministerio Público para detener a los responsables. Quiero justicia y no voy a parar hasta que vea de nuevo a Citlali”. Paola Campos, mamá de Citlali