Descarta Sheinbaum cierre de centros comerciales ni restaurantes por coronavirus

Hasta el momento se registran 24 casos de Covid-19 en la capital

México.- Hasta el momento, el gobierno de la Ciudad de México descartó que los centros comerciales, restaurantes o mercados vayan a cerrar como una medida preventiva por el coronavirus.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, dijo que ese plan está descartado por el momento, porque en estos momentos ya hay afectaciones para quienes ofrecen algún servicio de este tipo.

Este 19 de marzo, Sheinbaum anunció que se reunirá con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) para analizar qué incentivos se pueden dar a los empresarios.

"No se van a cerrar centro comerciales por el momento y tampoco tenemos contemplado restaurantes, ya de por sí ellos ven disminuida su demanda". Claudia Sheinbaum. Jefa de Gobierno de la CDMX

Como medida de prevención, la funcionaria pidió a los capitalinos que sin van a realizar compras al mercado o un centro comercial, lo haga una sola persona y no asistir en familia.

Hasta el momento en la Ciudad de México se registran 24 casos de Covid-19. De ellos, uno se encuentra grave en el Hospital ABC, aunque ha tenido buena respuesta al tratamiento.

Más de 40 mil mensajes para cuestionario por Covid-19

Hasta este 19 de marzo, el gobierno capitalino ha recibido más de 40 mil mensajes SMS al 51515 de capitalinos que quieren realizar un cuestionario para saber si son candidatos a realizarse una prueba por coronavirus.

A través de esta vía se han detectado 61 casos de alto riesgo, dijo la secretaria de Salud local, Olivia López, estos casos son atendido directamente por médicos de la dependencia.

Sheinbaum dijo que los trabajadores del gobierno que hagan este cuestionario y resulten enfermos, ya no necesitan avisar, no deberán ir a trabajar y no se les descontará los días.