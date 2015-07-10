México.- Este viernes el Colegio de México (Colmex) decidió retirar el grado de doctor al sociólogo Rodrigo Christian Núñez Arancibia, debido a que se comprobó que su tesis es una copia casi íntegra del libro La revolución empresarial chilena, el cual fue publicado en Chile en 1997.

Núñez Arancibia presentó una tesis llamada ?Las transformaciones del empresariado chileno: empresarios y desarrollo?, en el año 2004, de acuerdo con el director del Colmex, Javier Garcíadiego, luego de una reunión de la junta de profesores en la que se determinó que dicha tesis ?incumplía con las exigencias de originalidad que establece nuestro reglamento de tesis?.

Por lo que se decidió revocar el grado de doctor a Rodrigo Christian Núñez Arancibia, ya que gran parte del contenido de sus tesis ?carece de material inédito? y que la mayor parte corresponde al libro La revolución empresarial chilena de la autora chilena Cecilia Montero.

La resolución se le notificó a la autora del libro plagiado y a la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde el académico se desempeña como profesor e investigador.

Anteriormente dicha universidad dio por terminada su relación con Núñez Arancibia, por plagiar un articulo que pertenece a la investigadora española Rosario Sevilla Soler.

Con información de El Universal