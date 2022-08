Miguel, un joven venezolano que cruzó 12 países en busca de un mejor futuro, llegó a Estados Unidos con su perrita ‘Becky’ y el video se hizo viral.

El venezolano tuvo que separarse momentáneamente de su perrita ‘ Becky ’ cuando, luego de una larga travesía, llegó a México.

“Nunca me voy a separar de ella, no saben el significado que tiene mi mascota para mí” Miguel, venezolano.

Llega a Estados Unidos con su perrita (YouTube)

Pero afortunadamente, una fan de Miguel en TikTok se ofreció a recoger a su mascota si este aceptaba que fuera transportada en avión hasta Chicago. El video de su reencuentro es de lo más emotivo.

Y es que Miguel se hizo de más de 42 mil seguidores en la red social, al documentar su viaje a pie y en camiones, cargando siempre a su perrita en la espalda . ¿El destino? Estados Unidos.

Llega a Estados Unidos con su perrita (YouTube)

La historia de Miguel y ‘Becky’, el venezolano y la perrita que llegaron a Estados Unidos

Un venezolano hizo maletas y salió en una travesía que implicaba cruzar 12 países hasta llegar a Estados Unidos cargando a su perrita ‘Becky’ en la espalda.

A su mascota la encontró un día en Viña de Mar , Chile, cuando migró a ese país buscando mejores oportunidades. Sin dinero, muchas veces tuvo que dormir en la calle y pasar frío, pero ella siempre estuvo a su lado.

Llega a Estados Unidos con su perrita (YouTube)

“¿Cómo podría abandonarla. Siempre les decía a las autoridades ‘ustedes hagan el proceso y si me van a separar de mi mascota, me deportan a mi país o yo me regreso’”, cuenta el venezolano sobre su perrita.

Y no tuvieron que separarse, cuando una de sus amigas recibió a su mascota en Chicago y él pudo cruzar, de inmediato fue a buscarla.

Llega a Estados Unidos con su perrita (YouTube)

El emotivo momento quedó documentado en video donde su perrita corre a recibirlo emocionada; “ lo logramos ‘Becky’, ¿viste? Yo te dije que iba a volver ”, le dice Miguel.

A través de una entrevista, el venezolano promete que a partir de ahora, él y su perrita tendrán una mejor vida: “Ahora sí, se acaba la travesía, ahora sí vamos por un nuevo futuro”.