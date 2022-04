VIDEO: Padres advierten sobre ‘Huggy Wuggy’, el peluche asesino que los niños podrían imitar

En Gran Bretaña, padres de familia y autoridades han advertido sobre el peligro de los videos virales de ‘Huggy Wuggy’. Un peluche asesino que los niños ingleses intentan imitar.

Según reporta la policía del condado de Dorset, en Inglaterra, ya se han suscitado los primeros casos de niños que replican las acciones de ‘Huggy Wuggy’.

El cual amenaza con abrazar a los espectadores hasta provocarles la muerte por asfixia.

Huggy Wuggy, peluche asesino del videojuego ‘Poppy Playtime’ (MOB Games / YouTube )

Incluso se ha llegado a identificar que los niños también entonan la canción de ‘Huggy Wuggy’, cuya letra contiene el siguiente verso:

“Podría abrazarte aquí para siempre, hasta que respires tu último aliento juntos”

Padres acusan que filtros de contenido exponen a los niños para ver los videos aterradores de ‘Huggy Wuggy’

Los padres han buscado la manera de limitar la exposición de sus hijos a los videos de ‘Huggy Wuggy’.

No obstante, aseguran que los filtros de contenido de YouTube y TikTok no han tomado las medidas necesarias para no dejar que los niños puedan acceder a este contenido de terror.

Cabe destacar que los videos de ‘Huggy Wuggy’ se han viralizado tanto en TikTok , que es muy común y sencillo encontrar clips de este terrorífico muñeco.

Por lo que es relativamente fácil que un niño pueda ver los clips ‘Huggy Wuggy’, si no es supervisado por un adulto.

Ahora bien, aunque los videos de ‘Huggy Wuggy’ han causado controversia, principalmente, en Gran Bretaña, ya hay creadores de contenido advirtiendo a los papás de habla hispana.

De hecho, la tiktoker Mary de Granados asegura que ‘Huggy Wuggy’ es nocivo para la salud mental de los niños.

¿Quién es Huggy Wuggy? El aterrador personaje asesino que los niños quieren imitar

‘Huggy Wuggy’ es un personaje perturbador, azul, de labios rojos y diente afilados que pertenece al videojuego de terror para adultos: ‘Poppy Playtime’.

Huggy Wuggy, peluche asesino del videojuego ‘Poppy Playtime’ (MOB Games / YouTube )

Desarrollado por MOB Games y estrenado en octubre del 2021 , ‘Poppy Playtime’ consiste en que el usuario debe sobrevivir al acecho de ‘Huggy Wuggy’ controlando su propio avatar.