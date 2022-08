Joe Biden no pudo ponerse su saco, por lo cual, el presidente de los Estados Unidos tuvo que ser ayudado por su esposa.

El momento fue captado en video, en donde se observa cómo Joe Biden sufre un incómodo momento al no poder ponerse su saco luego de arribar a una base aérea de la nación norteamericana y ser ayudado por su esposa, Jill Biden.

Además de no poder ponerse el saco, se ve como el presidente de los Estados Unidos sufre otro incómodo momento al tirar sus lentes tras su esposa, poco después.

Grandpa Joe Biden loses a wrestling match with his jacket, needs Jill to DRESS HIM after GAFFE Filled visit to Kentucky pic.twitter.com/lyTsvimdkJ — Benny Johnson 🍊 (@bennyjohnson) August 9, 2022

Caerse de una bici, tropezar al subir al avión presidencial y otros momentos que Joe Biden ha protagonizado

Además de no poderse poner el saco, Joe Biden también ha vivido otros momentos incómodos durante su mandato, como son:

Caerse de una bici

El pasado 19 de junio, Joe Biden cayó de su bicicleta durante un paseo cerca de la playa de Delaware con su esposa, Jill.

El presidente perdió el equilibrio cuando frenó para saludar a varios vecinos; sin embargo, elementos del Servicio Secreto lo auxiliaron para qué se levantará de forma rápida.

The President, while riding his bicycle on his vacation, came to a sudden non-arboreal stop. pic.twitter.com/ZEqn2Ee0Kp — Gavan Reilly (@gavreilly) June 19, 2022

Tropezar al subir al avión presidencial

Otro momento incómodo para Joe Biden, fue cuando tropezó en diversidad de ocasiones para subir al avión presidencial.

El 19 de marzo del año pasado, el presidente norteamericano abordaba el Air Force One en la Base Conjunta Andrews para visitar Georgia, donde se reuniría con miembros de la comunidad asiática-estadounidense luego de un mortal tiroteo.

No obstante, Joe Biden tropezó diversos escalones cuando trató de abordar el avión presidencial.

Momento en que Joe Biden se tropieza dos veces al subir las escaleras del avión presidencial estadounidense Air Force One. pic.twitter.com/usW4VbWvrw — 𝑱𝒐𝒓𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒗𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 𝑨. ♠♥♣♦ (@jravanales) March 19, 2021

Decir que tiene cáncer

El pasado 20 de julio, el presidente Joe Biden dio un discurso improvisado en el cual habló de los efectos de los químicos en la agricultura y su relación con los casos de cáncer.

En su mensaje, el mandatario expresó que la frase “That’s why I and so damn many other people I grew up with have cancer”, lo cual daría entender que el mandatario de Estados Unidos tiene la enfermedad.

Ante esto, la Casa Blanca se tuvo que pronunciar de forma rápida para aclarar que el presidente no tiene cáncer.