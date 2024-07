Un nuevo video se suma a la lista de imprudencias de Joe Biden al confundir a Kamala Harris, pues le dijo “Vicepresidente Trump” al querer expresar su confianza en ella; ¿es el peor jueves de su vida?

Ello en medio de las críticas a su candidatura que aseguran que Joe Biden ya no cuenta con las capacidades intelectuales para contender, o bien, liderar Estados Unidos a través de las elecciones 2024.

“ No habría elegido a la vicepresidenta Trump si no estuviera calificada ” , dijo un confundido Joe Biden sobre Kamala Harris, como uno de los infortunios de lo que parece ser el peor jueves de su vida.

Durante su participación en una conferencia de prensa en torno a la cumbre del OTAN, Joe Biden fue cuestionado sobre la confianza que le tiene al perfil de Kamala Harris rumbo al comicio federal.

No obstante, aunque quiso defenderla como el perfil idóneo, en caso de que la asignen como candidata presidencial, la confundió y le dijo “Vicepresidente Trump”, pensando en su contrincante republicano.

No habría elegido a la vicepresidenta Trump como vicepresidenta si no estuviera calificada para ser presidenta desde el principio. No me ando con rodeos en eso.

Joe Biden