Donald Trump acusa a Joe Biden de no renunciar a su candidatura rumbo a las elecciones Estados Unidos 2024 “por ego”.

De acuerdo con el ex presidente y candidato del partido republicano, Joe Biden no quiere renunciar pese a la presión mediática y de diversos personajes que aseguran que no es un candidato apto.

Sin embargo, el actual presidente de Estados Unidos y candidato demócrata sostiene que “no hay mejor candidato para ganarle a Donald Trump” que él, por lo que no se bajará de las elecciones 2024, donde busca su reelección.

Donald Trump acusa a Joe Biden de no renunciar a su candidatura “por ego”

Durante una breve plática con la cadena Fox News durante la noche del pasado lunes 8 de julio de 2024, Donald Trump acusó a Joe Biden de no renunciar a su candidatura presidencial “por ego”.

El también empresario consideró que, en caso de que se logre “forzar su salida” de Joe Biden por la contienda de la silla presidencial de Estados Unidos, será la vicepresidenta Kamala Harris quien se convierta en candidata de los republicanos.

Sin embargo, Donald Trump declaró que Joe Biden no quiere renunciar a su candidatura “por ego”, razón por la cual esto probablemente no sucederá debido a la preocupación del partido, quien está enfocado en conseguir votos.

Me parece que se va quedar (...) tiene su ego y no quiere renunciar. Donald Trump sobre Joe Biden

New York Times pide renuncia de Joe Biden rumbo a las elecciones Estados Unidos 2024

No son pocos los personajes que han ejercido presión mediática para que Joe Biden renuncie a su candidatura presidencial rumbo a las elecciones Estados Unidos 2024.

Esta vez, se sumó el reconocido periódico The New York Times, el cual exhortó al candidato republicano en una editorial firmada por el medio, a renunciar a su candidatura y promover un nuevo candidato para el partido.

Hasta ahora, son 9 los congresistas demócratas que han solicitado a Joe Biden que se baje de la contienda electoral.