El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, intentó justificar su desastroso debate contra Donald Trump al asegurar que estaba muy cansado y que “casi se queda dormido”.

Y es que según detalló Joe Biden, fue víctima de un cansancio acumulado causado por los largos viajes internacionales que realizó previo al debate del 27 de junio.

Aunque aclaró que su cansancio “no es una excusa” para su desastroso desempeño, indicó que ello explicaría el porqué no pudo debatir contra Donald Trump.

Joe Biden reconoce su desastroso debate contra Donald Trump: “no fue muy inteligente viajar por todo el mundo”

Desde un mitin con donantes demócratas cerca de Washington, realizado la tarde de hoy 2 de julio, el presidente Joe Biden confesó que “casi se duerme en el escenario” mientras debatía contra Donald Trump.

El mandatario también reconoció que “no fue muy inteligente” el haber “viajado por todo el mundo un par de veces (...)”, sin tomar en cuenta que debía descansar para presentarse al debate.

Joe Biden, de 81 años de edad, dijo que su error fue no “escuchar a sus asesores” quienes le pidieron no llegar cansado al debate. De acuerdo con la explicación, su cansancio no le permitió conectar ideas.

La agenda de Joe Biden estuvo marcada por visitas en el extranjero, en los países de:

Francia del 5 al 9 de junio, para asistir a las ceremonias del desembarco aliado en Normandía

Italia del 12 al 14 de junio, asistió a una cumbre del G7

Previo al encuentro, se retiró durante seis días a preparar el debate contra el republicano, en la residencia de Camp David, cerca de Washington, tiempo en el que no realizó ninguna gira.

Debido a que se mostró confuso y perdido frente a Donald Trump, en el Partido Demócrata se consideró reemplazar a Joe Biden por otro candidato, pero el actual presidente adelantó que no pretende desistir.

Donald Trump (SPENCER PLATT / Getty Images via AFP)

Donald Trump no cree que Joe Biden se baje de contienda por la presidencia de Estados Unidos

Donald Trump dijo desde el estado de Virginia que no cree que Joe Biden se baje de la contienda por las elecciones 2024.

De acuerdo con Donald Trump, el aun presidente es el más favorecido en las encuestas realizadas dentro del partido Demócrata.

Aseguró que Joe Biden encabeza las encuestas por encima de sus compañeros demócratas, por lo que aseguró no buscará renunciar a la candidatura por la presidencia.

“Mucha gente dice que después del desempeño de anoche Joe Biden abandonará la carrera. Pero el hecho es que realmente no lo creo porque le va mejor en las encuestas que cualquiera de los que están hablando”. Donald Trump