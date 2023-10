El video de una entrevista a Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, mostró el pertubador momento que vivió el aspirante por aparentes “ruidos” en su cabeza, rumbo a las elecciones Argentina 2023.

La primera ronda de las elecciones supuso un golpe para el ultraderechista Javier Milei, quien fue derrotado por el ministro de Economía, Sergio Massa. Sin embargo, a pesar de los resultados, habrá segunda vuelta en la votación.

Los aspirantes a la presidencia de Argentina obtuvieron los siguientes resultados:

Patricia Bullrich, quien obtuvo el tercer lugar de la votación, cerró filas en torno a Javier Milei y pidió a sus simpatizantes votar por el ultraderechista en la segunda vuelta de las elecciones Argentina 2023.

“La mayoría de los argentinos eligió un cambio, nosotros representamos parte de ese cambio, tenemos la obligación de no ser neutrales. Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido. No las ocultamos (...) Creemos que hay que aunar fuerzas para un objetivo superior"

En ese contexto, Javier Milei protagonizó un extraño momento durante una entrevista.

Javier Milei ofreció una entrevista tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones Argentina 2023. El candidato de La Libertad Avanza hizo referencia a un meme que publicó tras recibir el apoyo de Patricia Bullrich.

Sin embargo, en medio de la conversación para la cadena televisiva A24 de Argentina, Javier Milei protagonizó un pertubador momento, pues se quejó durante la entrevista por el “nivel de bullicio no convencional” en el foro.

“¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando”, expresó el candidato, quien manifestó una serie de gesticulaciones poco convencionales durante el programa.

“Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita”, dijo y añadió:

“Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando. Veo gente desde que inicié que habla demasiado”

