Por primera vez en 25 años, el vestido que usó la Princesa Diana el día de su boda será exhibido

El vestido de novia que usó la Princesa Diana de Gales será exhibido por primera vez en 25 años, en el palacio de Kensington como parte de una muestra temporal.

Así lo informó la revista Hola!, confirmando que los hermanos William y Harry fueron quienes llegaron a un acuerdo en memoria de su madre, muerta en 1997.

El objetivo sería mostrar a los espectadoras la relación que siempre ha existido entre los miembros de la familia real británica, sobre todo Diana, y la alta costura, como lo muestran las fotos.

Princesa Diana de Gales REUTERS

El vestido de novia de la Princesa Diana de Gales

Confeccionado por confeccionado por David y Elizabeth Emanuel, el vestido de novia de la Princesa Diana de Gales será exhibido en la muestra Royal Style In The Making .

Diana tenía apenas 20 años cuando se casó con Carlos de Gales el 29 de julio de 1981 en la Categral de San Pablo, e inmediatamente pasó a ser una princesa.

Para llevar a cabo el cuento de hadas, la joven eligió su propio vestido y la tela: tafetán de seda en color marfil. La prenda está decorada con bordados a mano.

También tiene lentejuelas y 10 mil perlas que juntos formaron un corazón en el centro. Asimismo, consta de 90 metros de tul y una herradura de caballo de oro de 18 quilates .

La herradura, cubierta de diamantes, fue un símbolo de buena suerte, lo cual fue un detalle sorpresa para la Princesa Diana. En cuanto al encaje, es de Carrickmacross.

De acuerdo con Hola!, el vestido de novia de 'Lady Di' fue valuado en 151 mil libras esterlinas el año pasado; es decir, más de 4 millones de pesos mexicanos.

Royal Style In The Making

Royal Style In The Making no sólo exhibirá el vestido de novia de la Princesa Diana de Gales, sino también artículos nunca antes vistos.

Por ejemplo, el inusual toile para el vestido de coronación de 1937 de la reina Isabel II, según informó Matthew Storey, curador de la exposición.