Estados Unidos confirmó que Venezuela y Nicaragua no fueron invitados a la Cumbre de las Américas próxima a celebrarse en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio.

De acuerdo con Kevin O’Reilly, coordinador de la Cumbre de las Américas 2022, el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión ya que ambas naciones faltan al respeto a los principios de democracia.

La noticia se da a conocer luego de las amenazas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de no asistir a la Cumbre de las Américas 2022 al no invitar a Venezuela y Nicaragua.

A principios del mes de mayo, Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental dijo que sería poco probable invitar a se invite a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas 2022.

Lo anterior debido a que Estados Unidos no le parece conveniente incluir a países que falten al respeto a la democracia.

“Si no quiere venir, que no venga”, responde Marco Rubio a AMLO tras rechazo a Cumbre de las Américas

Por su parte, el senador republicano por Florida Marco Rubio, respondió al presidente AMLO ante la amenaza de no asistir a la Cumbre de las Américas 2022; “si no quiere venir, que no venga”.

Marco Rubio argumentó su respuesta al señalar que el gobierno de Estados Unidos no debe “ceder” a las presiones del presidente AMLO.

Marco Rubio (@elestimulo)

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba anuncia que no asistirá a la Cumbre de las Américas 2022

En tanto el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas 2022.

Fue a través de redes sociales que Miguel Díaz-Canel explicó que Estados Unidos, anfitrión del evento, concibió desde un principio Cuba no asistiera al evento, razón suficiente para no asistir a la Cumbre de las Américas.

“Era su intención excluir a varios países, entre ellos #Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional a que se le pusiera fin a las exclusiones”, continúo Miguel Díaz-Canel.