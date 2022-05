“Si no quiere venir, que no venga”, fue la respuesta de Marco Rubio, senador de Estados Unidos al presidente AMLO sobre su inasistencia a la Cumbre de las Américas.

Esto porque el senador de Estados Unidos del estado de Florida, pidió “no ceder” a las presiones del presidente AMLO, quien puso en duda su asistencia al evento si no se invitaba a todos los países de América Latina.

AMLO advierte que no asistirá a la Cumbre de las Américas si se excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela

La Cumbre de las Américas tendrá lugar del 6 al 10 de junio en Los Ángeles California, Estados Unidos, donde se reunirán los principales líderes de América Latina.

La inasistencia del presidente AMLO sería debido a la postura que ha adoptado Estados Unidos de excluir de la Cumbre de las Américas a los siguientes países:

Cuba

Nicaragua

Venezuela

De acuerdo con Estados Unidos, “no sería conveniente invitar a países que falten al respeto a la democracia”.

Sin embargo, el pasado 20 de mayo, el senador estadounidense, Marco Rubio, dio a conocer que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, sí invitaría a Cuba a la Cumbre de las Américas.

Marco Rubio asegura que Estados Unidos invitará a Cuba a la Cumbre de la Américas 2022 (Twitter/Marco Rubio)

No obstante, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró que por ningún motivo asistirá a la Cumbre de las Américas por establecer desde un principio que no sería inclusiva.

Joe Biden será quien extienda las invitaciones pero AMLO advirtió que de excluir a Cuba, Nicaragua o Venezuela, no asistirá, sino que será el canciller Marcelo Ebrard quien lo represente.

AMLO (Galo Cañas / Galo Cañas)

“Estados Unidos no debe ser bulleado o presionado sobre a quién deben invitar o no”: Marco Rubio

En ese contexto, el senador de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo durante una sesión del Senado en Washington D.C. que Estados Unidos no debe ser “bulleado o presionado” por terceras personas.

Y agregó que “si no quiere venir, que no venga”, dirigiéndose a AMLO por sus advertencias de no asistir a la Cumbre de las Américas si se excluía a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“He escuchado las declaraciones de Obrador sobre quién debe ser invitado y sinceramente creo que los Estados Unidos no deben ser ‘bulleados’ o presionados sobre a quién deben invitar o no a una reunión de la que seremos anfitriones. Y si no quiere venir, que no venga”. Marco Rubio

Sobre la posibilidad de que no se inviten a dichos países por su falta de respeto a la democracia, el senador republicano de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que están albergando la reunión al no invitar a dictadores.

“Quien quiera que invitemos a venir a dictadores y que intente boicotear la Cumbre, nos deja saber quiénes son los verdaderos amigos en la región”, dijo el senador de Estados Unidos.

Este comentario se da luego de que diversos líderes de la región amenazaran con boicotear la Cumbre de las Américas por no hacer de ésta un evento inclusivo.

“Es una buena oportunidad para filtrar quiénes son aquellos que comparten nuestra visión de la dirección que debe seguir la región y quiénes no”. Marco Rubio

Marco Rubio (@marcorubio)

Con información de El Heraldo de México.