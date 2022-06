En TikTok la queja por discriminación laboral de parte de una mujer venezolana en Perú se esta haciendo viral, y es que esta se debe a su nacionalidad.

De acuerdo con la tiktoker este trato no lo recibe solo ella, sino cualquier persona extranjera que se encuentre en busca de un trabajo.

Pese a que este fue el primer tiktok que publicó la venezolana, el video tuvo un amplio alcance logrando conseguir el apoyo de miles de usuarios.

Venezolana no consigue trabajo (captura de pantalla / Amvar Arvgs TikTok @amvar.arvgs)

A través de su cuenta en TikTok la usuaria venezolana Amvar Arvgs, @amvar.arvgs en la plataforma, se quejó de la discriminación laboral en Perú.

Y es que de acuerdo con la joven originaria de Venezuela, tendría dos semanas sin conseguir trabajo debido a su nacionalidad.

Este rechazo por parte de múltiples empresas aseguró entre lágrimas no es solo en contra de los venezolanos, sino de todos los extranjeros.

“Tengo dos semanas si trabajar, y cuando consigo trabajo me dicen ‘ay lo siento pero no esta permitido extranjeros’, no solo venezolanos, cualquier otra nacionalidad”

Amvar Arvgs, @amvar.arvgs