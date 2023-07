Tucker Carlson, ex presentador de noticias de Fox News en Estados Unidos, propuso bombardear a México durante la Cumbre de Liderazgo Familiar en Des Moines, Iowa. “Son peores que Rusia”, dijo el conductor apenas despedido en abril.

El 24 de abril de 2023, Fox News anunció la salida de Tucker Carlson como presentador de “Tucker Carlson Tonight”, un programa de entrevistas y temas de actualidad que se emitió en la televisora desde 2016:

“Fox News Media y Tucker Carlson han acordado separarse. Le agradecemos su servicio a la cadena como anfitrión y antes como colaborador. El último programa de Carlson fue el viernes 21 de abril” Fox News

Tucker Carlson Tonight debutó como “la transmisión televisiva más vista del año en el intervalo de tiempo” de la red y, desde marzo de 2017, se convirtió en el programa de cable más visto en el intervalo de las 9 de la noche en Estados Unidos.

The New York Times reveló un mensaje de texto de Tucker Carlson tras su despido, el cual habría exhibido una postura racista y violenta del ex presentador de noticias de Estados Unidos. En ese marco, pidió bombardear a México.

Tucker Carlson en Fox News. (Fox News)

Tucker Carlson pide bombardear: “¿Por qué México es una amenaza menor que Rusia?”

Tucker Carlson entrevistó a seis aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Republicano, entre ellos al gobernador de Florida, Ron DeSantis, así como a Asa Hutchinson, de Arkansas, al exvicepresidente Mike Pence y al senador Tim Scott.

“Todas las medidas son relativas. Rusia es mala, Putin es malo, lo entiendo... pero no conozco a nadie que haya sido asesinado por Rusia y sí conozco a personas que han sido asesinadas por México”, dijo en la Cumbre de Liderazgo Familiar.

En ese sentido, preguntó lo siguiente al gobernador de Arkansas:

“¿Por qué México es una amenaza menor que Rusia? ¿Por qué no bombardear a los cárteles mexicanos?” Tucker Carlson

Asa Hutchinson respondió que eso sería problemático porque significaría “un acto de guerra”.

Tucker Carlson (Especial)

¿Por qué despidieron Tucker Carlson de Fox News?

Tucker Carlson fue despedido como presentador de Fox News en Estados Unidos después de que la cadena televisiva investigará un mensaje privado del conductor, el cual evidenció una postura racista y violenta de Carlson.

“Hace un par de semanas estaba viendo un video de gente peleándose en la calle en Washington”, inició el ex presentador en el mensaje difundido:

“Un grupo de partidarios de Trump rodearon a un chico de Antifa y empezaron a darle golpes. Eran tres contra uno, por lo menos. Saltar sobre una persona así es deshonroso, obviamente. No es así como luchan los hombres blancos. Sin embargo, de repente me encontré alentando a la turba contra el joven, esperando que lo golpearan más fuerte, que lo mataran. Realmente quería que hirieran al chico. Podía saborearlo” Supuesto mensaje de Tucker Carlson

El despido de Carlson, el 24 de abril de 2023, se dio después de que Fox acordase un pago de 787.5 millones de dólares (más de 13 mil mdp) para evitar un juicio por difundir falsedades sobre un supuesto fraude en las elecciones de 2020.