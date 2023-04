Se ha dado a conocer la muerte de Jerry Springer, el famoso presentador a los 79 años, pero ¿quién fue? Aquí te contamos.

Este jueves se confirmó la muerte de Jerry Springer, uno de los presentadores de televisión estadounidense más populares y polémicos.

Por lo que a través de un comunicado, el representante de Jerry Springer informó que el famoso presentador murió en su casa de Chicago, Estados Unidos, el día de ayer 26 de abril.

Luego de que Jerry Springer luchará contra una “enfermedad breve”; y aunque no se especificó de qué murió el famoso presentador, medios locales apuntan que habría sufrido un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado hace unos meses.

Asimismo, la familia de Jerry Springer aseguró que su muerte “ es irreemplazable y su pérdida duele inmensamente, pero los recuerdos de su intelecto, corazón y humor perdurarán”.

“En vez de flores, hagan una donación o comprométase con un acto de bondad a alguien que lo necesite, o alguna organización de caridad. Como siempre decía, ‘cuídate a ti mismo y a los demás”. Familia de Jerry Springer

¿Quién fue Jerry Springer? El famoso presentador murió a los 79 años (Terry Gilliam / AP)

¿Quién fue Jerry Springer?

Jerry Springer, fue un famoso presentador y exalcalde de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos.

Quien fuera famoso por ser el presentador del programa de entrevistas “The Jerry Springer Show”.

Mismo que tuvo una transmisión en la televisión estadounidense por más de 25 años, pues “The Jerry Springer Show” se emitió entre 1991 y 2018 en la filial de NBC de Chicago.

Sin embargo, antes de convertirse en el famoso presentador de televisión, Jerry Springer tuvo una corta carrera en el mundo de la política.

Tras formar parte del Concejo Municipal de Cincinnati en 1971 , para luego ser elegido como el alcalde número 56 de Ohio, puesto al que renunció tras admitir haber estado con una prostituta.

La última vez en la que Jerry Springer apareció en televisión fue hace apenas seis meses, en la octava temporada de “The Masked” Singer.

Jerry Springer, fue la primera personalidad en ser descubierta como “The Beetle” e interpretó “The Way You Look Tonight” de Frank Sinatra.

¿Quién fue Jerry Springer? El famoso presentador murió a los 79 años (Richard Drew / AP)

¿Cómo era el programa de entrevistas de Jerry Springer, el famoso presentador que murió a los 79 años?

“The Jerry Springer Show”, fue un polémico programa de entrevistas del famoso presentador Jerry Springer.

Programa de la televisión que fue famosos por sus polémicas, pues se trataba de un show diurno de entrevistas, conocido por sus discusiones a sillazos, lleno de malas palabras y hasta de enfrentamientos físicos.

Por lo que el programa de Jerry Springer fue el placer culposo por varios años de los televidentes estadounidenses, tanto que hasta fue llamado el “abuelo de la televisión basura”, pese a esto a el famoso presentador nunca le importó.