Trabajó como albañil para cumplir su sueño: Ser abogada

No es un secreto que para terminar la educación superior, muchos jóvenes alrededor del mundo se tienen que enfrentar las adversidades; este es el caso de una joven que paso de ser albañil a convertirse en abogada.

Una joven de Paraguay decidió luchar contra todos los obstáculos que se pusieron frente a su sueño de ser abogada y trabajó como albañil, junto con su papá y sus hermanos para conseguirlo.

Magali Giménez Bogarin, de 24 años, compartió su historia en redes sociales para animar a todos a luchar por sus sueños y lograrlos como ella lo hizo.

“Muchos no saben esta parte de la historia pero hace 6 años atrás esto parecía algo inalcanzable, mucha gente incluso llegó a decirme que no iba a poder concretarlo…Solo puedo decirte a vos que no te rindas y que el que persevera alcanza”

Magali Giménez Bogarin, abogada