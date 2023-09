Tim Ballard llama “falsas acusaciones” a denuncias por acoso sexual de varias mujeres, aunque sus fans insisten en seguirlo apoyando.

El hombre en el que se inspiró la película de Eduardo Verástegui ‘Sound of Freedom’, se encuentra en medio de la polémica luego de que se reveló que está siendo investigado por conducta sexual inapropiada.

De acuerdo con los reportes, Tim Ballard -de quien se desconoce la edad- fue acusado por acoso sexual a 7 mujeres que trabajaban con él en su organización OUR (Operation Underground Railroad).

En medio de la polémica, el exagente de la CIA -Tim Ballard de edad desconocida- reapareció y asegura ser inocente de las acusaciones de acoso sexual.

Sound of Freedom es una película producida por Eduardo Verástegui -49 años- que se basa en la historia de Tim Ballard, un exagente de la CIA, que ha dedicado gran parte de su vida a detener el tráfico sexual infantil.

Tras el éxito de la película Sound of Freedom, la vida de Tim Ballard se ha encontrado en el ojo del huracán y es que ahora se reveló que el exagente de la CIA es investigado por acoso sexual a 7 mujeres.

En medio de la controversia, Tim Ballard reapareció y se dijo inocente de las acusaciones por conducta sexual inapropiada.

A través de un video Tim Ballard llamó “falsas acusaciones” a denuncias por acoso sexual de varias mujeres.

Tim Ballard puntualizó que se encuentra en el punto de mira luego de todo el trabajo que a realizado y reafirmó que se trata de acusaciones falsas.

En su comunicado Tim Ballard calificó las acusaciones en su contra de “falsas” e “infundadas”.

En el video de Tim Ballard, comparó la situación a la que se enfrenta, con la que vivió el expresidente Abraham Lincoln.

Tim Ballard aparece parado afuera de la Casa del presidente Lincoln, donde el excomandante en jefe escribió partes de la Proclamación de Emancipación.

“Al igual que Lincoln, que estaba en esta casa, no me detendré, no me rendiré. Sin importar la presión que ejerza sobre mí. No importa el dolor para mí o para mi familia, debido a las mentiras, no lo haré”

Tim Ballard