Silvia, mexicana atrapada en Ucrania, no puede llegar a Rumania con su familia

Silvia es una mujer mexicana que se encuentra atrapada con su familia en Ucrania y no puede llegar a Rumania, país de donde llegará ayuda de México.

En entrevista con Denisse Mearker, Silvia narró que se encuentra en la ciudad de Járkov, Ucrania, en medio de los bombardeos de Rusia.

La mujer mexicana señaló que actualmente las fuerzas rusas no están bombardeando Járkov, pero cayó un misil a la ciudad y podría tratarse de amenazas.

Tras el anuncio de que el Gobierno de México enviará un avión a Rumania para evacuar a mexicanos de Ucrania, Silvia expresó que no tiene los medios para llegar a ese país

En la entrevista, Silvia dijo que vio en las noticias que el presidente envió a un avión a Rumania, pero no tiene cómo salir desde Járkov, Ucrania.

La ciudad de Járkov, está ubicada a mil 42 kilómetros de Siret, frontera de Ucrania con Polonia, donde llegará el apoyo mexicano

Además, para que Silvia pueda llegar a la frontera de Ucrania con Polonia, tiene que pasar por Kiev, donde desde ayer se reportan bombardeos.

Silvia aseguró que se trata de 4 familias mexicanas que están atrapadas en la ciudad de Járkov y están angustiadas por no poder salir.

“Somos cuatro familias que no podemos salir de aquí. Estamos con esa angustia de ok, va a estar allá y cómo llegamos allá”

Silvia cuestionó que la ayuda del gobierno de México sólo tenga alcance para las personas que se encuentran cerca de la frontera de Ucrania con Rumania.

“Ayuda a los mexicanos que ya están ahí y a los mexicanos que no hemos podido salir de aquí, cómo”, lamentó.

Finalmente, reconoció que ante las alertas de una posible invasión a Ucrania no salió con su familia del país porque no pensaron que fuera a escalar.

Cabe recordar que el 16 de febrero por lo menos 32 familias mexicanas salieron al sur de Ucrania para protegerse por instrucciones del gobierno de México y con apoyo de la embajada de México en Ucrania

“Si no nos subimos a la primer caravana fue porque no tuvimos los medios, porque no pensamos que fuera a escalar (...) Cómo podemos salirnos no sabemos”

Silvia