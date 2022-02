¿Hay neonazis en Ucrania? Vladimir Putin sostiene que sí

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó la mañana del 25 de febrero al ejército en Ucrania a realizar un golpe de Estado contra los “neonazis” y “drogadictos”.

Vladimir Putin se refirió como “neonazis” y “drogadictos” al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y a los integrantes de su gabinete.

Según el presidente ruso los “neonazis” se instalaron en Kiev (capital de Ucrania) y tienen como “rehén” a la ciudadanía.

“Banda de drogadictos y de neonazis, que se ha instalado en Kiev y toma como rehén a todo el pueblo ucraniano” Vladimir Putin

Pero ¿es verdad que hay neonazis en Ucrania?, ¿ el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, es neonazi?

Vladimir Putin (ALEXEY NIKOLSKY / AFP)

¿Qué son los neonazis?

Los neonazis son personas que apoyan el movimiento político e ideológico del nazismo después de la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con la Real Academia Española.

BBC señala que las personas con ideología nazi tienen como “biblia” al libro “Mi lucha”, de Adolfo Hitler,y se identifican con símbolos asociados al nazismo como la esvástica.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) también indica que los neonazis se identifican con el genocida Adolfo Hitler y promueven el odio a la comunidad judía.

¿Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, es neonazi?

“¿Cómo puedo ser nazi?”, dijo el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tras una llamada con Rusia.

Aunque Vladimir Putin, llamó “neonazi” a Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania es judío.

“Te dicen que somos nazis, pero, ¿cómo un pueblo que perdió más de ocho millones de vidas por la victoria del nazismo puede apoyar al nazismo? ¿Cómo puedo ser nazi?”. Volodímir Zelenski

Igor Shchupak, un historiador del Holocausto, dijo a The New York Times que Ucrania fue territorio donde las personas judías fueron perseguidas por los nazis. En la actualidad, aunque prevalece la ideología de odio contra esta población, no es una política de Estado.

No es la primera vez que el gobierno de Rusia, liderado por Vladimir Putin, llama “neonazis” al gobierno de Ucrania.

Rusia llama “neonazis” a las autoridades de Ucrania desde 2014 cuando hubo una guerra en el este de este país con prorrusos.

Hoy Vladimir Putin recordó esas palabras y llamó “neonazis” y “drogadictos” al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y su gabinete.