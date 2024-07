La princesa de Dubái, Sheikha Mahra -de 30 años de edad- se divorció de su esposo con un épico mensaje en Instagram.

El divorcio público de Sheikha Mahra llega a un año de haberse casado con el jeque Mana Bin Mohammed Al Maktoum, de 25 años de edad.

Sin embargo, hasta el momento se desconocen los motivos de su separación o si el divorcio de la princesa de Dubái procederá de manera legal.

Pues aunque Sheikha Mahra hizo uso de la práctica del triple divorcio, este método está prohibido en algunos países y las mujeres no suelen invocarlo.

El pasado martes 16 de julio del 2024, Sheikha Mahra, princesa de Dubái, se divorció de su esposo a través de su cuenta en Instagram.

Y es que Sheikha Mahra publicó una imagen en la que declaraba su divorcio del jeque Mana Bin Mohammed Al Maktoum, a poco más de un año de haberse casado.

De acuerdo con varios medios de comunicación internacionales, la declaración de la princesa en la plataforma de Meta haría referencia a la práctica Musulmana triple talaq.

Método con el que los hombres se divorcian de manera instantáneamente tras declararlo tres veces.

Y es que en su publicación se lee:

“Querido esposo, como estás ocupado con otras compañías, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio. Me divorcio. Me divorcio. Cuídate. Tu ex esposa”

Sheikha Mahra