La influencer mexicana Jous Fit sufrió un infarto cerebral tras inyectarse bótox en Duabi, hecho que casi la mató; acá te damos todos los detalles de quién es, así como el trágico episodio clínico al que sobrevivió.

Lo sucedido a la creadora de contenido sobre estilo de vida fitness, ha cimbrado a las redes sociales, consternando tanto a a usuarios como a sus seguidores.

Y es que fue la propia influencer quien dio a conocer que recibiría un tratamiento de bótox en Dubai, cuestión que no causó extrañeza pues resultar ser un procedimiento estético común entre personas que trabajan en redes sociales.

Después, la pareja sentimental de Jous Fit, Oscar Infante, compartió videos de la influencer tras experimentar una reacción alérgica que la llevó a convulsionarse, producto de haber atravesado un infarto cerebral.

Pero, ¿fue el suministro de bótox lo que puso en riesgo la vida de Jous Fit? Acá te revelamos la respuesta, así como los rasgos más relevantes de su vida personal.

Jous Fit, influencer que casi muere por un nfarto cerebral (Jous Fit vía Instagram)

¿Quién es Jous Fit?

Jous Fit es una influencer fitness originaria de León, Guanajuato, quien se mudó en junio de 2021 a la lujosa ciudad de Dubai en Emiratos Árabes Unidos, donde actualmente reside con su esposo Osar Infante.

¿Qué edad tiene Jous Fit?

La influencer Jous Fit nació el 1 de noviembre de 1996, por lo que actualmente tiene 27 años de edad.

¿Quién es el esposo de Jous Fit?

El esposo de Jous Fit es Oscar Infante, quien aparece en Instagram como Oscarsfit y publica contenido similar al de dicha influencer que fue víctima de un infarto cerebral.

¿Cuál es el signo zodiacal de Jous Fit?

Debido a que la influencer Jous Fit nació un 1 de noviembre, el signo zodiacal por el que está regida es Escorpio.

De acuerdo con la astrología occidental, las personas que pertenecen al signo Escorpio, suelen ser exigentes y autodidactas, aunque también les gusta tener el control de las situaciones.

¿Jous Fit tiene hijos? Esto es lo que se sabe

Por los rasgos personales que comparte Jous Fit a través de sus redes sociales, se conoce que la influencer que puso en riesgo su vida tras el suministro de bótox en Dubai, no tiene hijos.

¿Qué estudió Jous Fit?

A pesar de la constante actividad que publica Jous Fit en su cuenta de Instagram, la información sobre su formación académica no es de dominio público por lo que no se conoce qué estudió.

¿En qué ha trabajado Jous Fit?

Jous Fit ha trabajado en redes sociales, convirtiéndose en una reconocida influencer con contenido dirigido a la vida fitness, área en la que centrado su carrera profesional.

Además, la joven inauguró Jousfit shop, una tienda en línea a un lado de su esposo Oscar Infante, donde ofrecen diversos productos como programas de entrenamiento, hasta conjuntos de ropa deportivos.

¿Qué le pasó a Jous Fit? La influencer da detalles del infarto cerebral que sufrió

Mediante historias publicadas en su cuenta de Instagram, Jous Fit narró todos los detalles de la mortal experiencia que vivió tras haber sufrido el infarto cerebral.

Aquí, la creadora de contenido explicó las dos teorías que pudieron haber detonado el padecimiento médico que atravesó. Estas son:

El bótox estaba mezclado con otras sustancias que le provocaron la reacción alérgica Experimentó una pérdida súbita la consciencia conocido como “sincope” mezclado con una hipoglucemia (bajos niveles de azucar)

Cabe mencionar que tanto Jous Fit como su pareja sentimental, negaron que el bótox al que se sometió, haya sido la causa directa del infarto cerebral que casi la mata.

“Aquí estoy, no me maten”: Jous Fit descarta haber muerto

Por otra parte, Jous Fit salió a desmentir las especulaciones sobre su muerte, pues diversos medios de comunicación sostuvieron que la influencer había fallecido a causa del infarto cerebral.

“El tema de lo del infarto, ya nos dijeron, porque hoy tuve demasiados estudios en la cabeza para descartar que no haya sido epilepsia, porque no fue normal que me convulsionara”, explicó la creadora de contenido.

Además, Jous Fit señaló que ya había experimentado el infarto cerebral “hace mucho”, según la versión de los médicos que la trataron, al mismo tiempo que reiteró que el bótox que recibió en Dubai, no fue lo que puso en riesgo su vida.

“Sí estuvo horrible, no fue normal lo que pasó” Jous Fit, influencer