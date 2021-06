Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, amenazó con cárcel a quienes rechacen la vacuna contra Covid-19.

En conferencia de prensa, Rodrigo Duterte advirtió a los filipinos que tomará medidas drásticas en contra de las personas que representen un riesgo de contagio de Covid-19.

Actualmente, Filipinas sufre uno de los peores brotes de coronavirus del continente asiático.

De acuerdo con las cifras oficiales, el país acumula más de 1.3 millones de contagios y rebasa las 23 mil muertes .

En medio de una devastadora ola de contagios de Covid-19, Rodrigo Duterte se dijo molesto por la indiferencia de los filipinos.

El presidente de Filipinas, duramente criticado por su severo manejo de la pandemia, lanzó una contundente advertencia a quienes ignoren las recomendaciones del gobierno.

Según dijo, habrá castigo de cárcel para las personas que rechacen ser vacunadas contra el Covid-19.

“Si eres una persona que no está vacunada y un posible portador, tengo que secuestrarte en la cárcel. No me malinterpreten, hay una crisis en este país. Estoy exasperado porque los filipinos no prestan atención al gobierno.”

Rodrigo Duterte