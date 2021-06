Julia Yonkowski se llevó una gran sorpresa durante una ida al cajero. Y es que, cuando iba a retirar 400 pesos de su cuenta bancaria, se percató de que esta tenía más ceros de lo normal.

Así descubrió que, por error, alguien había depositado en su cuenta más de 20 mil millones de pesos.

En el estado de Florida, Estados Unidos, Julia Yonkowski ha intentado aclarar una inusual transacción de millones de pesos con el banco.

Toda vez que, por error, su cuenta bancaria tiene un depósito de más de 20 mil millones de pesos ; los cuales, ella quiere devolver.

Julia Yonkowski contó a medios locales cómo fue que se enteró de que, de la noche a la mañana, ya era una mujer multimillonaria.

Según dijo, todo ocurrió en un intento de retirar solo 400 pesos del cajero.

Tras obtener su dinero de la máquina y leer el ticket del movimiento bancario, la mujer descubrió que tenía más de 20 mil millones de pesos en su cuenta .

No obstante, esta noticia no la hizo sentir nada feliz ni afortunada, pues estaba segura de que se trataba de un “peligroso error”.

“¡Dios mío, estaba aterrorizada! Sé que muchos pensarían que fue una suerte increíble, pero yo tuve miedo. Me asusta que se trate de una amenaza cibernética.”

Aún en estado de shock por la noticia, Julia Yonkowski intentó contactarse con un ejecutivo del banco para explicar la situación y devolver el dinero.

Sin embargo, nadie pudo atenderla de inmediato.

La mujer aseguró que, mientras no pueda arreglar el millonario error, ella guardará cada centavo depositado en su cuenta porque “no le pertenecen”.

“Sé de historias similares sobre personas que tomaron el dinero y luego tuvieron que devolverlo. Yo eso no lo haría, porque de todos modos no me pertenece.”

Julia Yonkowski