Menachem Mendel Schneerson fue líder del templo Jabad-Lubavitch con sede mundial en Nueva York, Estados Unidos, el cual visitó Javier Milei tras su triunfo en Argentina y donde esta semana se destapó el escándalo por unos presuntos túneles secretos. Aquí te decimos quién fue este personaje.

En noviembre de 2023, tras las elecciones presidenciales en Argentina, Javier Milei viajó a Estados Unidos para visitar la tumba del líder judío conocido como “Rebe de Lubavitch”.

Esto fue lo que declaró entonces el presidente de Argentina:

“Tengo planeado viajar a Estados Unidos, a Nueva York, es una cuestión espiritual. Voy a ir donde rezaba el rebe” Javier Milei

The Times of Israel reportó incidentes en la sede central de Jabad-Lubavitch esta semana, cuando un grupo de estudiantes de la Torá buscó impedir que las autoridades de Brooklyn llenaran con cemento un túnel no autorizado.

Javier Milei, presidente de Argentina (SOPA Images / SOPA Images/LightRocket via Gett)

La historia de Menachem Mendel Schneerson, mejor conocido como “Rebe de Lubavitch”

Menachem Mendel Schneerson, mejor conocido como “Rebe de Lubavitch”, nació en Ucrania (Imperio Ruso) en 1902 y fue el séptimo líder de la dinastía jasídica Jabad-Lubavitch.

El líder de Jabad-Lubavitch huyó de su país en 1928 y se casó el mismo año con su prima segunda, con quien no tuvo hijos; ambos vivieron en Riga, Varsovia y París, antes de llegar a Nueva York.

La llegada del matrimonio de Menachem Mendel Schneerson al país norteamericano, en 1941, se produjo en vísperas de la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial.

El “Rebe de Lubavitch” murió el 12 de junio de 1994, tras padecer una hemiplejía que lo dejó paralizado de la mitad del cuerpo y sin la capacidad de hablar.

¿Qué es Jabad-Lubavitch?

Jabad-Lubavitch es el nombre de la comunidad que lideró Menachem Mendel Schneerson.

La comunidad, fundada en 1772 por el rabino Schneur Zalman de Liadí, promueve conceptos como la fe y la santidad sin abandonar lo terrenal, lo cual se interpreta como una forma de acelerar la llegada del Mesías.

Los integrantes acostumbran el uso de ropa negra, abrigos y sombreros; los hombres se dejan crecer la barba y las mujeres usan ropa que les cubre los codos y las rodillas; además, no pueden mostrar su cabello una vez casadas.

Las tumbas de Menachem Mendel Schneerson y de Iosef Itzjak Schneerso, ambas ubicadas en el cementerio de Old Montefiore en Queens, Nueva York, son consideradas lugares de veneración por los simpatizantes de este grupo.