El fraude que cometió Neil Hopper en Reino Unido le está dando la vuelta al mundo por el motivo y la forma de llevarse a cabo.

Neil Hopper es el cirujano que se amputó las piernas para cobrar una indemnización por 590 mil dólares (cerca de 11 millones de pesos).

Hoy se encuentra en prisión tras ser hallado culpable por dos cargos de fraude y tres por posesión de pornografía extrema, pero ¿quién es este cirujano?

¿Quién es Neil Hopper?

Neil Hopper es un cirujano británico que bajo la guía del criminal Marius Gustavson, de 47 años, líder de una red internacional dedicada a la modificación corporal, se amputó las piernas en 2019.

Año en que Neil Hopper, originario de Aberystwyth, Ceredigion, engañó a médicos y compañías aseguradoras con el objetivo de cobrar una jugosa indemnización.

¿Qué edad tiene Neil Hopper?

Aunque se desconoce la fecha exacta del nacimiento de Neil Hopper, se sabe que tiene 49 años de edad.

¿Quién es la esposa Neil Hopper?

Neil Hopper está casado con una mujer llamada Rachel, de edad desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Neil Hopper?

Se desconoce el signo zodiacal de Neil Hopper.

¿Cuánto hijos tiene Neil Hopper?

Neil Hopper tiene dos hijos con su esposa Rachel. Ambos son menores de edad.

¿Qué estudió Neil Hopper?

Neil Hopper es un cirujano vascular del NHS y experto en amputaciones. Se desconoce su grado de estudios.

¿En qué ha trabajado Neil Hopper?

En 2011, Neil Hopper fue parte del personal médicos del Royal Gwent Hospital de Newport, Gales. Dos años después se trasladó al Royal Cornwall Hospitals NHS Trust.

En 2023, antes de su arresto, trabajó en los hospitales de Swansea y Bangor.

Detienen al cirujano Neil Hopper, quien se amputó las piernas por una siniestra razón

El tribunal de la Corona de Truro, encontró culpable a Neil Hopper por d os cargos de fraude y tres por posesión de pornografía extrema.

Por lo que Neil Hopper, quien fue arrestado en marzo de 2023, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión.

El cirujano tuvo que admitir que en 2019 engañó a médicos y compañías de seguros para cobrar una indemnización por 590 mil dólares (casi 11 millones de pesos).

Se descubrió que el 3 y 26 de junio de ese año, el cirujano aseguró que las lesiones en sus piernas eran resultado de una sepsis cuando en realidad fueron autoinflingidas.

Utilizó hielo y hielo seco para hacer cortes debajo de sus rodillas y desprenderlas. Lo hizo bajó la guía de Marius Gustavson, quien incita a otras personas a realizarse modificaciones corporales.

Ambos intercambiaron más de mil 500 mensajes. Entre los mensajes se descubrió que el imputado envió textos a un amigo donde expresaba su satisfacción por la atención mediática que generó su caso.

Aunado a esto, el fiscal Nicholas Lee reveló que Neil Hopper tiene un interés sexual en la amputación.

Conclusión a la que se llegó luego de que por medio de una investigación policial, realizada entre agosto 2018 y diciembre de 2020, se descubriera que el médico adquirió por Internet videos de mutilaciones corporales.

Grabaciones que mostraban a personas sometiéndose voluntariamente a la extirpación de genitales, recoge BBC.

En diciembre de 2023 se suspendió su registro médico, lo que causó inquietud en sus pacientes, quienes se pusieron en contacto con autoridades correspondientes para exponer sus dudas sobre una mala practica sobre ellos, lo cual se descartó.

Un portavoz del Royal Cornwall Hospitals NHS Trust asegura que los pacientes de Neil Hopper no tienen de qué preocuparse:

“Los cargos no están relacionados con la conducta profesional del Sr. Hopper y no ha habido evidencia que sugiera algún riesgo para los pacientes”

El caso aún no termina. La siguiente audiencia está programada para el 26 de agosto.