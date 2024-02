La periodista Jésica Zermeño, quien es corresponsal en México de Univisión, cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la mañanera del viernes 23 de febrero 2024.

El cuestionamiento giró en torno a la revelación del número telefónico de la también periodista Natalie Kitroeff de The New York Times, hecho por el que Jésica Zermeño obtuvo una dura respuesta de parte de AMLO.

Pero, ¿quién es Jésica Zermeño? Te contamos todo lo que se sabe sobre la periodista de Univisión.

Jésica Zermeño es corresponsal de Univisión en México y es una periodista que se especializa en periodismo de investigación.

Este hecho la llevó a ganar un premio Emmy en 2015 por su participación como productora en el programa La Masacre de Iguala, que documentó la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero.

Se desconoce qué edad tiene Jésica Zermeño, pues no hay ningún registro sobre sus datos personales.

La periodista de Univisión que obtuvo una dura respuesta de AMLO en la mañanera, no tiene registros de su vida privada en ningún lado.

Por este motivo, se desconoce si tiene esposo o si se encuentra en alguna relación sentimental con otra persona.

Como ya mencionamos, no hay registros sobre la fecha de nacimiento de Jésica Zermeño, por lo que es imposible conocer cuál es su signo zodiacal.

Al igual que se desconoce si Jésica Zermeño tiene esposo, tampoco se sabe nada sobre la descendencia de la periodista de Univisión pues en sus redes sociales se dedica a compartir noticias y no publicaciones de su vida personal.

De acuerdo con el perfil de Linkedin de Jésica Zermeño, la periodista estudió la Licenciatura en Artes y Periodismo y estudio de medios en el Tecnológico de Monterrey.

Los estudios de Jésica Zermeño ocurrieron del 2001 al 2005 y, además, maneja los idiomas de español (lengua materna), inglés avanzado e italiano básico.

En el ámbito profesional, la periodista Jésica Zermeño actualmente es corresponsal en México del medio Univisión. Al mismo tiempo, opina en RompevientoTV.

La periodista de Univisión en la mañanera de AMLO que obtuvo una dura respuesta, empezó su carrera en el 2006 en el periódico Reforma.

En el año 2010 Jésica Zermeño obtuvo la Beca Balboa para Jóvenes Periodistas Iberoamericanos, lo que le permitió vivir en España y colaborar para el diario El País.

La periodista se integró al equipo de Univisión en el 2013 debido a “su excelencia y osadía al contar historias en México, donde la profesión se debe ejercer con sumo cuidado”.

En el 2019, Jésica Zermeño se pronunció por medio de un video donde aseguró que México dejó de ser un paraíso para quienes buscan refugio y se convirtió en un lugar hostil.

En el video, pidió a su audiencia hacerle la vida “más fácil” a las personas migrantes.

Ya se acabó el #DiadelRefugiado pero eso no importa... Ésta es la época de los refugiados en México, para que las tragedias que hemos visto en el Río Bravo en las últimas horas no se repitan... Por eso yo estoy #ConLosRefugiados ⁦ @ACNURamericas ⁩ pic.twitter.com/hr4zW5cXGU

Esta fue la conversación:

Jésica Zermeño: Haber dado a conocer el teléfono celular personal de la jefa de la corresponsalía del New York Times, y usted me está diciendo que no importa lo que diga la Ley de Protección de Datos Personales sobre la protección...

AMLO: Encima de eso está la libertad.

Jésica Zermeño: Entonces, ¿por encima de cualquier ley está la moral que usted establezca en su gobierno?

AMLO: No puede haber ninguna ley por encima de un principio sublime que es la libertad.

Conversación entre Jésica Zermeño y AMLO en la mañanera