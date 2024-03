Un total de 3 mil 696 prisioneros escaparon de la cárcel nacional de Puerto Príncipe, en Haití, tras un ataque encabezado por grupos armados durante la noche del sábado 2 de marzo.

De acuerdo con lo reportado, la fuga de los más de 3 mil 600 prisioneros de la cárcel nacional de Puerto Príncipe representó un 97% del total de reclusos que se encontraban en la que es la mayor cárcel de la ciudad.

El ataque a la cárcel se lo atribuyó Jimmy Chérizier, alias ‘Barbecue’ y quien es un ex policía de élite líder de la asociación de pandillas que controla Puerto Príncipe.

Los reportes señalan que ‘Barbecue’ declaró que el objetivo del ataque era capturar al jefe de policía de Haití, así como a ministros del gobierno haitiano, además de evitar el regreso del presidente interino, Ariel Henry, quien se encuentra fuera del país.

Embajada de México en Haití aconseja a mexicanos no viajar a ese país tras fuga de prisioneros; estas son sus recomendaciones

Tras la fuga de más de 3 mil prisioneros en Haití, la Embajada de México en Haití aconsejó a la ciudadanía mexicana no viajar a ese país.

A las personas mexicanas que actualmente se encuentren en Haití, la embajada mexicana les solicitó resguardarse, evitar transitar por las calles, así como no realizar traslados que no sea esenciales.

La dependencia sugirió que ante la cancelación temporal de vuelos en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture se monitoreen las noticias locales, así como los anuncios oficiales de las aerolíneas en caso de requerir salir de Haití.

Dadas las condiciones actuales de inseguridad en Haití, la Embajada de México en ese país solicitó a la población mexicana en la isla seguir las siguientes recomendaciones:

evitar desplazamientos no esenciales;

extremar precauciones y permanecer atentos a las noticias locales, así como a su entorno en todo momento;

procurar hacer acopio de agua, combustible, alimentos no perecederos y otros bienes de primera necesidad;

permanecer atentos a las recomendaciones de las autoridades y avisos de la Embajada

“Si se tiene conocimiento de alguna persona mexicana en Haití que no haya recibido este comunicado y/o que no se encuentre inscrito en el registro de la Embajada, se solicita atentamente retransmitir este mensaje e invitar a establecer contacto ya sea enviando un correo electrónico a contactoembhai@sre.gob.mx o un mensaje de texto o Whatsapp al número telefónico de emergencias para personas mexicanas en Haití +509-38-49-0085″, agregó.

⚠️ 📢 Aviso a la Comunidad Mexicana en Haití 🇭🇹



Ante la situación de inseguridad agravada en días recientes, se sugiere extremar precauciones y mantenerse alerta.



Lee nuestro comunicado completo con algunas recomendaciones de seguridad ⬇️ pic.twitter.com/d3MK7l3amP — Embamex Haití (@EmbamexHaiti) March 3, 2024

Al menos 15 prisioneros que escaparon de la cárcel de Puerto Príncipe han sido asesinados tras su fuga

Pese a que todavía no hay un informe oficial de las autoridades en Haití, fue reportado que al menos 15 de los prisioneros que escaparon de la cárcel nacional de Puerto Príncipe fueron asesinados.

Lo anterior fue reportado por la agencia de noticias internacional EFE, luego de que contabilizó los cadáveres esparcidos por diversos puntos de Puerto Príncipe, mismos que principalmente se encontraba en los alrededores de la cárcel.

Los presos que no escaparon denunciaron las malas condiciones en las que viven en la prisión de la capital haitiana, entre quienes se encuentran los colombianos acusados de ejecutar el magnicidio de Jovenel Moïse en 2021 .

Uno de ellos explicó por qué no huyó: “No me volé porque no debo nada. Estoy viviendo un karma, solamente Dios sabe lo que estoy viviendo y lo que me ha tocado vivir. No me volé porque no debo nada y aquí estoy dando la cara, porque soy inocente, soy inocente ante el ante el mundo, así que no debo nada”.