Migrante de Haití se gradúa de licenciatura en derecho en la Universidad Autónoma de Baja California

Migrante de Haití se graduó de la licenciatura en derecho en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Fue este miércoles 28 de junio cuando el joven, de nombre Dales Louissaint, recibió el título que lo acredita como abogado en nuestro país por la Facultad de Derecho de la UABC.

Tan sólo en 24 horas de haber recibido su título universitario, el posteo que realizó a través de su Facebook personal ya recibió más de 200 interacciones, varios de ellos comentarios para felicitar su logro.

Este miércoles 28 de junio, Dales Louissaint rindió protesta en la UABC para recibir el título como abogado, en donde señaló “conducirse con verdad durante la práctica del derecho y el desarrollo profesional”.

El joven haitiano agradeció el apoyo de todas las personas que fueron parte fundamental de su logro escolar, y bromeó al respecto para que ahora se dirijan a él como “licenciado Dales” .

“Muchísimas gracias a toda persona que ha sido parte de este gran logro, ahora Lic. Dales”, escribió el nuevo abogado.

Dales Louissaint dejó ver la felicidad del momento a través de varias fotografías y videos publicados en su cuenta de Facebook personal, mismos que hicieron eco en redes sociales al contar con cientos de interacciones.

Dales Louissaint quien ahora vive en Tijuana, señaló que llegó a nuestro país en el año 2016 y desde el primer momento los mexicanos le dejaron ver su “amor y su amistad” .

Asimismo, señaló que nuestro país le permitió abrir las puertas de su desarrollo educativo y gracias a la UABC espera convertirse en un exitoso abogado.

“¡Muchísimas gracias a México y a su gente!”, escribió el joven de Haití.

Gracias al eco que tuvo su publicación en redes sociales su logro se ha hecho viral, por lo que también destacó que gracias a ello su historia puede llegar a más personas dentro de la comunidad haitiana.

Dales Louissaint mencionó que tanto él como su familia se encuentra emocionados por su logro, por lo que no dudo en enviar un saludos a todas las personas que le han mostrado su apoyo y cariño.

“No tengo palabras para agradecer a la comunidad mexicana que desde 2016 me acogió con amor y amistad, además me abrió las puertas y me las sigue abriendo para un camino educativo exitoso”.

Dales Louissaint