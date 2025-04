El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, persigue a cárteles mexicanos como grupos terroristas invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, legislación que ahora usará para deportar migrantes.

Luego de que tomó posesión Donald Trump el 20 de enero como presidente de Estados Unidos, el mandatario insistió en su promesa de eliminar la presencia de pandillas y grupos criminales en el país.

En busca cumplir dicha meta, el presidente invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, misma que meses más tarde, en abril de 2025, volvió a usar pero ahora con el fin de deportar migrantes.

Donald Trump vuelve a invocar Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ahora para deportar migrantes

A pesar de las críticas que recibió la primera ocasión que recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y las nuevas presiones por parte de la ACLU, Donald Trump volvió a invocar la antigua legislación.

En esta ocasión, el presidente de Estados Unidos llamó a la aplicación de la añeja ley, en busca de deportar migrantes, en especial de los ciudadanos venezolanos radicados en el país.

De acuerdo con lo establecido por el mandato presidencial, se busca deportar a miles de migrantes originarios de Venezuela, debido a que los acusa de ser miembros del grupo criminal Tren de Aragua.

A pesar de que en la gran mayoría de los casos no se ha procedido con la revisión judicial, los planes del gobierno de Donald Trump implican el uso de la ley del siglo XVIII, para expulsarlos del país.

Ante ello, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), ha acusado que las autoridades migratorias están actuando aun cuando la Corte Suprema federal impuso limitaciones para la aplicación de la ley.

Ante ello, la ACLU presentó diversas solicitudes de emergencia con el fin de frenar las deportaciones, sin embargo, se ha dado a conocer que ninguno de los recursos prosperó.

Cabe destacar que a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, únicamente ha sido usada 3 veces en toda la historia de Estados Unidos, siendo la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 que invocó Donald Trump?

Durante su discurso inaugural, Donald Trump se comprometió a eliminar las “pandillas y criminales que traen crimen devastador a tierra estadounidense, incluyendo ciudades y vecindarios”.

Para esto usará “el completo e inmenso poder de autoridades federales y estatales” invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, pero en qué consiste esta ley de Estados Unidos.

La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 permite al gobierno de Estados Unidos detener y deportar a no ciudadanos en caso de que exista una guerra declarada, una invasión o incursión depredadora.

Esta ley permite la detención de cualquier extranjero sin importar la situación legal de la persona y sin corroborar si esta persona representa o no una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

“La Ley de Enemigos Extranjeros no exige que el presidente crea siquiera que los no ciudadanos detenidos o deportados representan una amenaza para la seguridad nacional. Más bien, basta con que un no ciudadano haya nacido, tenga pasaporte o resida en el país equivocado”, explica un análisis de Just Security.

Esto quiere decir que cualquier extranjero que se encuentre en Estados Unidos podrá ser detenido y deportado sin que se les ofrezca la oportunidad de presentar pruebas de su lealtad.

Sin embargo, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no puede entrar en vigor si el Congreso de Estados Unidos no declara estado de guerra o de invasión; es por esto que Donald Trump catalogará a carteles mexicanos como grupos terroristas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Kevin Lamarque / AP)

Donald Trump invoca la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798; perseguirá a 9 cárteles mexicanos del narcotráfico como grupos terroristas

Donald Trump pretende modificar el estatus de los cárteles mexicanos por grupos terroristas para combatirlos conforme a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Aún esto debe aprobarse por distintas agencias y secretarías de Estados Unidos. Estos son los nueve cárteles mexicanos que serían perseguidos como grupos terroristas: