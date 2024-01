¿Qué es la enfermedad x y por qué se dice que puede llegar a ser más letal que el Covid-19? La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclara las dudas sobre el tema.

En los últimos años, la OMS se mantiene en alerta por la aparición de un padecimiento al que ha denominado como la enfermedad x, debido a su potencial peligro para la humanidad.

Lo anterior debido a que el organismo internacional ha advertido que la enfermedad x, podría llegar a ser más letal incluso que el Covid-19 que ha dejado millones de muertos.

Pero, ¿qué es la enfermedad x y por qué es posible que deje tasas de mortalidad mayores a las de otros padecimientos? La misma OMS aclaró las dudas sobre el tema.

OMS (Martial Trezzina / AP)

Enfermedad x, el padecimiento que sería más letal que el Covid-19

En el marco del Foro Económico de Davos 2024, el director general de OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, encabezará un debate en el que se hablará sobre la enfermedad x.

Al respecto, el mismo organismo ha explicado que la enfermedad x, es una patología “desconocida” que tendría la capacidad de ser 20 veces más letal que el Covid-19.

La OMS detalla que el término de “enfermedad x”, fue acuñado en 2017 para referirse a un hipotético patógeno desconocido que podría causar una emergencia sanitaria mundial.

Es decir, al menos de momento no hay una enfermedad que esté afectando de esa forma a la población, pero no se descarta la posibilidad de que aparezca en un futuro no muy lejano.

Incluso, para la OMS hay varios padecimientos que tienen el potencial de convertirse en la enfermedad x y dejar estragos mayores a los de Covid-19, como el caso de éstos:

Ébola

Fiebre de Lassa

Síndrome Respiratorio de Oriente Medio

Síndrome Respiratorio Agudo-Severo

Fiebre del Valle del Rift

Zika

Alguna variante del Covid-19

En torno al Covid-19, la organización señala que en su momento, fue denominado como la potencial enfermedad x, por la falta de información y medicamentos para atenderlo.

Hospital (Hospital de Canadá/ AFP)

OMS llama a mantenerse alerta ante la aparición de la enfermedad x

Al advertir sobre el riesgo de la aparición de una enfermedad x, la OMS ha insistido en llamar al sector salud y la población en general, a mantenerse en alerta constante.

El mes de noviembre de 2022, el organismo difundió un comunicado en el que resaltó la necesidad de poner atención en los patógenos y familias de virus prioritarios.

De esa manera, expuso, se podrían desarrollar investigaciones y contramedidas necesarias para que se dé “una respuesta rápida y eficaz a las epidemias y pandemias”.

En torno a ello, la OMS destacó que hay 300 científicos para estudiar los datos sobre más de 25 familias de virus y bacterias que podrían convertirse en la enfermedad x.