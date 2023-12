A pesar de que a inicios de mayo de 2023 fue decretado el final de la emergencia sanitaria por el Covid-19 en México, todavía siguen produciéndose nuevas variantes de la enfermedad a nivel mundial y ya fue confirmado el primer caso de la contagiosa variante JN-1 en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud federal, fue confirmado el primer caso de la nueva variante JN-1 del linaje BA.2.86, de Covid-19, en la CDMX, la cual advirtió es altamente contagiosa.

Sin embargo, los efectos de la enfermedad provocada por la variante JN-1 son menos graves que la de otras variantes.

Covid-19 en México (Isaac Esquivel / EFE)

¿Cuáles son los síntomas de la variante JN-1 de Covid-19?

Si bien esta nueva variante sería más contagiosa que otras, los síntomas son los mismos las ya detectadas, entre los que se encuentran:

dolor de garganta

fiebre

congestión

tos

estornudos

dolor de cabeza

afonía y ronquera

dolores musculares

pérdida de olfato

Esta variante puede transmitirse vía intestinal y aérea .

Vale la pena señalar que las autoridades enfatizan que la enfermedad provocada por esta nueva variante de Covid-19 no es grave y no tiene síntomas adicionales que los mencionados. Además, dado que en México hay una gran cobertura de vacunación, se prevé que los contagios no se agravarían en la mayoría de los casos.

Autoridades sanitarias recomiendan a población vulnerable vacunarse contra Covid-19

Ante los efectos de la temporada invernal y en el marco de la campaña nacional de vacunación, las autoridades de salud invitan a la población, especialmente a los más vulnerables, a vacunarse contra el Covid-19 y la influenza.

Y es que en la temporada de invierno, los contagios las enfermedades respiratorias se incrementan notablemente, además de que un contagio por Covid-19 o influenza podrían confundirse con los de la gripa estacional.

De igual manera, las autoridades sanitarias recomienda a la población el uso de cubrebocas en espacios cerrados, aislamiento y atención oportuna en caso de presentar alguno de los síntomas de Covid-19.