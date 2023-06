¿Qué edulcorantes sí están autorizados por la OMS (Organización Mundial de la Salud)? Te contamos, esto después de que se declarara a aspartamo como posible cancerígeno.

Sin embargo, cabe resaltar que la OMS desaconseja su uso, tanto para la pérdida de peso, como en el control de enfermedades crónicas como la diabetes.

A su vez, tampoco resalta que sea un sustituto del azúcar o viceversa, ya que se relaciona con el sobrepeso y la obesidad , principales causa de muerte en el mundo.

¿Qué edulcorantes sí están autorizados por la OMS?

La OMS divide en tres grupos los edulcorantes, que si bien, no aconseja su uso de manera regular y su recomendación es que se deje de consumir dulce conforme pasa el tiempo , hay algunos que considera menos dañinos.

Los edulcorantes que están autorizados por la OMS son los polialcoholes, ya que provienen de origen natural, como de frutas y verduras, también tienen poco aporte calórico, y son los siguientes:

Sorbitol

Manitol

Isomaltitol

Maltitol

Lactitol

Xilitol

Eritritol

Sin embargo, los estudios de la OMS resaltan que son aditivos cuya ingesta puede provocar gases, diarrea, efecto laxante en dosis elevada, además de dolores abdominales.

En cuanto a los edulcorantes que la OMS desaconseja su ingesta, son los intensivos, entre los que destaca el aspartamo, presente en la Coca-Cola Light.

El resto de los edulcorantes intensivos son:

Acesulfamo K

Sucralosa

Traumatiza

Neohesperidina

Stevia

Ciclamatos y

Sacarina.

Edulcorantes autorizados por la OMS (Unsplash)

Esto de acuerdo a que son capaces de endulzar entre 50 y dos mil 500 veces más que el azúcar, pese a que no aportan calorías tienen el mismo efecto de los polialcoholes y su presencia frecuenta en varios alimentos empaquetados podría ser un problema.

Por lo que la OMS indica que lo adecuado es acostumbrar al organismo a consumir menos dulce o en su caso, preferir las azúcares naturales (o libres), que es el tercer grupo de endulzantes, como lo son:

Sacarosa,

fructosa,

lactosa

maltodextrina

miel o jarabes, como el de maíz o agave.

La OMS señala que no todos los edulcorantes son cancerígenos

Pese a que se emitió la alerta por la posibilidad de que aspartamo sea cancerígeno, la OMS ha señalado que no lo son el resto de los edulcorantes ya mencionados.

Tal como destaca la OMS, desde el punto de vista toxicológico, los edulcorantes no provocan cáncer, sin embargo, eso no significa que no afecten la salud .

Ya que, para personas que padecen diabetes, su uso debería estar totalmente prohibido.

Además de que el exceso de azúcares, de cualquier tipo, provoca caries, aunque, contradictoriamente, estudios revelan que los edulcorantes intensivos mantienen la mineralización de los dientes, pero la OMS no lo ha certificado.