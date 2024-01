El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó a Raymundo Riva Palacio por tramitar un amparo para evitar que se hable de él desde las mañaneras.

De acuerdo con AMLO, este amparo le quita el derecho de réplica ante sus publicaciones o dichos, pues ésa figura legal impide que se difunda información personal o se le trate de “Persona”.

Desde la conferencia mañanera del 31 de enero, el presidente reclamó que éstas medidas sólo terminan con la libertad de expresión y manifestación.

“Yo soy cliente de Televisa en todos sus análisis. Todos los que llegan ahí a manifestarse, expresarse, es en contra de nosotros. Ya no puedo mencionar a a algunos porque hasta presentaron amparos para que no hable de ellos, ya hasta me quitaron el derecho de réplica”

De acuerdo con el presidente AMLO, el amparo que promovió el periodista Raymundo Riva Palacio le quita su derecho de réplica.

AMLO aseguró que este tipo de figuras aprobadas por jueces del Poder Judicial van en contra de la libertad de expresión y manifestación; sin embargo, aclaró que no está enojado.

Esto porque está seguro de que las acusaciones que hacen Raymundo Riva Palacio y otros periodistas que han pasado pro Televisa hacia su gobierno, “no es culpa de ellos”.

Además, AMLO reiteró que los ataques a su gobierno por parte de periodistas como Riva Palacio son por órdenes pues “hay niveles” y ellos nada más “son piezas”.

Por ello, AMLO aclaró que no hablarán de los periodistas amparados y pidió no enojarse ni pelearse por estas medidas, pues sólo es necesario “entender qué es lo que pasa”.

“Un juez del Poder Judicatura, fíjense cómo estamos, ya no podemos hablar de esa persona, y dónde está la libertad pues, dónde quedó la libertad de expresión, de manifestación…siempre he dicho que no es culpa de ellos, ellos son piezas, tiene jefes, como se diría en mi pueblo: hay niveles y nivelitos…por eso no hay que pelearse ni enojarse y entender nada más qué es lo que pasa”

AMLO