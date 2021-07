La pandemia de Covid-19 ha ocasionado un sinfín de estragos alrededor del mundo.

Sin embargo, es importante reconocer que el Covid-19 también ha dejado una gran serie de enseñanzas e historias emotivas que sin duda, dejan una marca en las personas.

Tal es el caso de la joven universitaria que mencionaremos a continuación; quien a pesar de estar hospitalizada por Covdi-19, presentó su tesis por vía Zoom en su universidad.

Allison Quispe Chávez, se contagió de Covid-19 en enero de 2021. Es egresada de pedagogía de la Universidad Pontificia Católica de Perú.

El papá de Allison Quispe contrajo el virus, y lamentablemente, el 10 de enero perdió la vida por esta causa.

A los pocos días, la joven empezó a presentar síntomas de Covid-19; así que fue hospitalizada en la clínica Sanna de San Borja, ubicada en Lima.

Para el 21 de enero, Allison tuvo mayores complicaciones; así que tuvo que ser ingresada a cuidados intensivos (UCI).

“Mi madre no quería que fuera al hospital porque mi papá solo duró dos días ahí. Yo comencé a considerarlo (ir al centro médico) porque cada vez era más difícil conseguir oxígeno. Afortunadamente tenía un seguro particular, así que llamé por ayuda y me recogió una ambulancia. Tres días después se liberó una cama de UCI. Estuve en coma casi por dos meses. No podía creer que era marzo cuando me desperté”

Allison Quispe Chávez