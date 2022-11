Tras el misil que cayó en Polonia, el jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, asegura que no hay evidencia de que el proyectil haya sido disparado por Rusia.

Después del misil involucrado con la guerra entre Rusia y Ucrania que cayó en territorio de Polonia, comenzaron las teorías sobre una Tercera Guerra Mundial ; sin embargo, la posible escalada del conflicto parece haber sido escalada.

Esto debido a que tanto el presidente de Polonia, Andrzej Duda, como el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, señalaron que el misil que cayó en el territorio de la Alianza Atlántica y causó 2 muertes, pertenecía a Ucrania.

No obstante, pese a que el proyectil no era ruso, el presidente de Polonia señaló que Rusia es la nación responsable del suceso, pues no ha terminado la guerra “ilegal” en contra de Ucrania-

Asimismo, se indicó que no se invocará el artículo 4 de la OTAN, en donde se indica el resguardo, y en su caso intersección, de los países que conforman la alianza.

Misil que cayó en Polonia no pertenece a Rusia

De acuerdo con la agencia EFE, el jefe de la OTAN informó que no existen indicios de que el misil que cayó en Polonia se trate de un “ataque deliberado” al país por parte de Rusia.

Según señaló Jens Stoltenberg, los análisis preliminares sugieren que el incidente fue provocado por un misil del sistema ucraniano de defensa antiaérea para defender el país de misiles rusos.

Por lo que, dijo que existe una investigación en marcha al respecto y que están en espera de su resultado; en cuanto a las responsabilidades ucranianas, manifestó que la situación no es culpa de Ucrania.

Además, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, adelantó que no se invocará el artículo IV de la OTAN, que prevé consultas entre aliados cuando esté amenazada “la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes”.

Secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg (EFE/Oliver Hoslet)

Culpan a Rusia de muertes en Polonia a pesar de no lanzar el misil

No obstante, a pesar de que el misil que cayó en Polonia y terminó con la vida de dos personas pertenece a Ucrania, Rusia fue señalada como la culpable debido a la guerra entre ambas naciones.

“Rusia carga, en última instancia, con la responsabilidad ya que continúa con su guerra ilegal contra Ucrania”. Jens Stoltenberg

Asimismo, el secretario general de la alianza militar recordó que Rusia lanzó una oleada de ataques con misiles contra diversos objetivos en Ucrania, y pidió que el incidente ocurrido en Polonia se debe ver en ese contexto.

Cabe destacar que la OTAN tuvo una reunión de urgencia para discutir lo ocurrido en Polonia, etodo en medio de temores ante una importante escalada en la magnitud del conflicto.