El domingo 30 de junio podría decidirse el futuro de la candidatura de Joe Biden, esto tras su desempeño en el debate por la presidencia de Estados Unidos del jueves 27 de junio que desató críticas en su contra.

Y es que durante el debate presidencial de Estados Unidos, Joe Biden se mostró confundido, con argumentos incompletos y sin dar respuesta a los ataques del republicano Donald Trump, tal como describieron medios estadunidenses.

Además de las críticas y las preocupaciones del partido Demócrata en Estados Unidos, el debate que dio Joe Biden también comenzó con los rumores de un cambio en la candidatura presidencial para las elecciones 2024 del 5 de noviembre.

De acuerdo con el medio estadunidense NBC News, el actual presidente de Estados Unidos discutiría el domingo 30 de junio el futuro de su candidatura con su familia, en una reunión informal y sin funcionarios demócratas.

Señalan que la reunión sería en Camp David, en la que participaría de manera definitiva la esposa de Joe Biden y primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, ya que en conjunto serían quienes tomaran la decisión de la candidatura.

Pese a que líderes demócratas como el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, han declarado su apoyo a Joe Biden, serían él y su esposa, quienes decidirían su candidatura, por lo que le darán su espacio.

La primera dama, Jill Biden, defendió a Joe Biden, en una recaudación de fondos, recalcando que no es un hombre joven y confesó las palabras del presidente tras el debate presidencial del jueves 27 de junio.

“Después del debate de anoche, él dijo (Joe Biden): ‘Sabes Jill, no sé qué pasó. No me sentí muy bien’”.

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden sobre debate presidencial y desempeño de Joe Biden