Después de lo que se consideró como un desastroso debate, el diario The New York Times pidió a Joe Biden que, si quiere servir a Estados Unidos, deje la candidatura presidencial.

La noche del 27 de junio, se celebró el primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump como parte de la carrera presidencial para las elecciones 2024 de Estados Unidos del 5 de noviembre.

Sin embargo, de acuerdo con medios de comunicación internacionales, se vio a un débil Joe Biden con ideas confusas e incapaz de refutar las acusaciones del republicano Donald Trump.

The New York Times pide a Joe Biden servir a Estados Unidos dejando la candidatura presidencial tras debate

El consejo editorial de The New York Times compartió su opinión sobre el debate presidencial, en el que señaló que si busca “servir a su país, el presidente [Joe] Biden debería abandonar la carrera” presidencial.

Resaltando el liderazgo de Joe Biden, The New York Times escribió que su mayor servicio a Estados Unidos es dejar que otros demócratas enfrenten a Donald Trump, a quien definieron como un peligro.

“Donald Trump ha demostrado ser un peligro importante para esta democracia: una figura errática y egoísta indigna de la confianza del público” The New York Times sobre Donald Trump

Al respecto, The New York Times explicó que en el debate, Joe Biden demostró que no es el hombre que venció a Donald Trump en 2020, argumento en el que basó la posibilidad de hacer frente a “su tiranía”.

El diario señaló que Joe Biden luchó en el debate para explicar lo que alcanzaría en un segundo mandato, le costó responder a las provocaciones de Donald Trump, e incluso tuvo complicaciones para hilar una frase.

Por el desempeño que ha sido calificado como desastroso, sentenció que Joe Biden debe dejar que un demócrata más fuerte enfrente a Donald Trump, aunque tenga que ir contra de sus principios políticos.

“[Joe] Biden ha sido un presidente admirable. Bajo su liderazgo, la nación ha prosperado [...] Pero el mayor servicio público que puede realizar ahora es anunciar que no seguirá postulándose para la reelección” The New York Times sobre Joe Biden tras debate presidencial

En el mismo sentido, The New York Times señaló que la preocupación por el estado de Joe Biden no surgió después del debate, sino que aseveró, se trata de un problema de años.

Joe Biden (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

“Pánico” entre demócratas tras desempeño de Joe Biden en debate, dice la revista Time

El diario The New York Times no es el único que opinó sobre lo que se considera un desastroso debate por parte de Joe Biden, tal como lo indica la portada de la revista Time.

El viernes 28 de junio, a un día del debate presidencial, la portada de la revista Time (símbolo característico del medio) se mostró completamente roja, con la palabra pánico en inglés y Joe Biden saliendo de la escena.

Esto en referencia al titular de su artículo sobre el debate, “el desastre del debate de Biden y la lucha por calmar el pánico demócrata”, en donde declaran que el actual presidente de Estados Unidos demostró su edad.

En palabras de la revista Time, incluso los demócratas aceptaron que el debate que dio Joe Biden fue un desastre, ya que se le vio tartamudeando argumentos ininteligibles, con la mirada perdida.

Por lo mismo, el debate que dio Joe Biden, según la revista Time, desató el pánico entre los demócratas, quienes intentaron defender al mandatario, entre ellos, Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos.